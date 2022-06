Ousmane Sonko veut plus de rythme et d’engagement ! Le maire de Ziguinchor donne rendez-vous ce jeudi à 20h pour un concert de casseroles, Vuvuzelas et klaxons. Cette fois-ci, les adhérents devront tenir le rythme pendant 30 minutes. Le but de cette nouvelle initiative sera de montrer à Macky Sall, qu’il va perdre la majorité à l’assemblée nationale le soir du 31 juillet, a précisé le leader de Pastef face à la presse ce mercredi 29 juin 2022.