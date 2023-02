Quand Sonko chassait les Mourides et Tidiane à Saint-Louis…Témoignages

Ousmane Sonko révèle chaque jour, son vrai visage aux Sénégalais. Après les statuts ainsi que le programme du Parti Pastef qui regorgent en leur sein, le projet de construction d’un Etat islamique au Sénégal, ce sont les casseroles du leader de ce parti qui commencent à sortir. Ousmane Sonko connu comme un salafiste, s’est mué en mouride pour gagner le cœur des fidèles talibés. Mais il est rattrapé par l’histoire. Une histoire bien triste quand on sait qu’Ousmane Sonko chassait les mourides qui faisaient leur « thiant » et les Tidianes qui se sacrifiaient au « Wazifa » …Il les accusait d’idolâtrie. Cela se passait à Saint-Louis…

Ousmane Sonko « fidèle talibé mouride » ! Cela fait rire ! On dirait que ce n’est plus le même Ousmane Sonko, qui alors étudiant, avait déclaré la guerre aux confréries mourides et tidianes. Ousmane Sonko en était même allé à leur promettre qu’il ne leur accorderait aucun répit, et que c’était la guerre totale contre eux. Pour Ousmane Sonko et ses camarades étudiants, tout ce que faisaient les mourides et tidianes, n’étaient que de la poudre aux yeux…

Ousmane Sonko peut cacher son jeu, mais il est confondu dans ses déclarations ainsi que ses actions d’antan, à travers des vidéos qui circulent à travers le net. Ousmane Sonko se trouve rattrapé par son passé, comme lorsqu’il lançait à la face de tout le monde à travers une vidéo devenue célèbre qu’il voulait fusiller tous les anciens chefs d’Etat. Tout comme lorsqu’il se prenait honteusement aux confréries mourides et tidianes, en déclarant ouvertement que lorsqu’il sera Président de la République, il n’y aura plus de magal ou de gamou.

Les confréries mourides et tidianes ont vécu leur pire cauchemar lorsqu’elles se faisaient combattre dans le campus de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Ousmane Sonko et ses camarades ont voulu les empêcher d’exercer leur religion selon les enseignements de leurs guides religieux. A l’UGB de Saint-Louis, selon le témoignage d’un ancien étudiant qui raconte que PASTEF dès sa création avait opté pour philosophie la violence, commençait à s’en prendre aux confréries.

Les étudiants mourides de l’UGB avaient l’habitude d’organiser leurs « thiant » (séances pour louer leur guide, le prophète Mohamed -PSL- et rendre grâce à Dieu », toutes les nuits de jeudi à vendredi. Quant aux Tidianes, c’est la cafétaria qu’ils avaient l’habitude d’organiser leurs « wazifa » (invocation à Dieu ou liturgie Tidiane pratiquée quotidiennement par les fidèles). Ainsi, a toujours fonctionné le Sénégal réputé pour être un pays de tolérance où tout le monde peut exercer sa croyance, selon sa foi. C’était seulement, sans compter avec Ousmane Sonko et ses camarades étudiants qui n’ont cessé de provoquer les mourides et tidianes à l’UGB.

Ils ont même poussé le bouchon trop loin en leur déclarant que toutes leurs pratiques n’étaient que des sornettes vis-à-vis de la religion. Ils assimilaient ces cérémonies religieuses à des actes de paganisme (bidda), selon l’islam. Le maire de Ziguinchor est allé trop loin dans ses attaques contre les confréries religieuses qui sont les véritables garants de la stabilité et de la paix sociale au Sénégal.

Aujourd’hui, c’est tout cela que le leader de Pastef veut remettre en cause. Il est rattrapé à travers les vidéos par son passé qui révèle sa véritable nature, lorsqu’il s’en prenait aux mourides et Tidianes. Ousmane Sonko essaye de cacher son véritable visage aux Sénégalais. Malheureusement pour lui, avec les réseaux sociaux, il est difficile de tromper tout son monde.

Ousmane Sonko a finalement adhéré au mouridisme par pur opportunisme, lorsqu’il s’est senti découvert par les Sénégalais, sur son adhésion au salafisme, qui est de combattre les confréries religieuses au Sénégal, en fragilisant notre stabilité dans cette sous-région devenue la proie des « djihadistes » de tous bords.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn