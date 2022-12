Sonko crée en secret le comité spécial « mystique » …des maras, des féticheurs et…

Ousmane Sonko n’est plus l’antisystème qui voulait fusiller tous les gens du système. Il n’est non plus, pas le salafiste qui ne veut ni confrérie, ni marabout et aucun féticheur dans son espace. Ousmane Sonko a changé et est aujourd’hui un homme du système. Il vit dans le système et fait comme tous les politiciens. Il est dans une confrérie et est même le talibé d’un marabout devant lequel il s’agenouille. Et il va plus loin en consultant des grands marabouts et des féticheurs pour lui ouvrir les portes du palais en 2024. La preuve, Sonko vient de mettre en place, dans le plus grand secret, le comité spécial « khon »…

Avec Ousmane Sonko qui tient vraiment à ce que ce soit lui qui détrône Macky Sall en 2024, rien n’est de trop. Ousmane Sonko est en guerre et va à l’assaut du régime. Qu’importe la manière utilisée pour faire chuter Macky Sall en 2024 ! A ses yeux tous les moyens sont bons. Plus ambitieux que lui, tu meurs ! Et pour montrer qu’avec Ousmane Sonko, il n’y a rien qui compte sauf le fauteuil présidentiel, il a mis un comité vraiment spécial…

Si, si… ! Il ne s’agit ici ni d’un comité composé d’intellectuels chargé de lui concocter un programme électoral en vue de sa campagne en 2024, ni d’un comité d’organisation en direction toujours de cette échéance. Ousmane Sonko a installé son comité si spécial chargé du mystique qui déjà est en œuvre même s’il n’est pas encore au complet.

Le comité spécial a été déjà mis en place dans une maison sise à Mermoz. Il est co-dirigé par un marabout venu de Kolda ainsi que d’une dame du Bois sacré de Ziguinchor. Et comme pour ne s’arrêter en si bon chemin dans sa composition, est dans l’attente de renforts. Il doit être renforcé dans sa composition d’un grand érudit qui va venir de la Mauritanie et d’un féticheur qui doit venir tout droit d’Abomey, le royaume du Vaudou. Ousmane Sonko ne veut rien laisser de côté car au palais, la dynastie Faye-Sall utilisera tous les moyens mystiques pour conserver le pouvoir.

Mais oui, avec Ousmane Sonko rien n’est de trop pour atteindre ses obsessions. Il est prêt à tout. Son statut de salafiste qui ne rime pas avec certaines pratiques, il le met entre parenthèses ou le jette définitivement à la poubelle, rien que pour devenir le prochain Président de la République. Décidément, c’est à croire si Ousmane Sonko n’est pas prêt même s’il le faut de vendre son âme au diable, quitte à faire allégeance à la franc-maçonnerie.

Pour quelqu’un qui est déjà prêt à mettre tout le Sénégal à feu et à sang, et à marcher sur des cadavres pour être le prochain Président de la République du Sénégal, les scrupules sont à mettre de côté. Peu importe pour Ousmane Sonko, ce qui compte c’est qu’il atteigne son but et devienne le futur Président de la République. Pour cela, tous les sacrifices valent. Ce n’est pas pour rien qu’il tourne le dos au salafisme et explore une autre voie pour atteindre son objectif qui est d’être le futur Président de la République du Sénégal. Puisque, c’est devenu une obsession pour lui.

Ousmane Sonko se range déjà sur la ligne de départ avant même que ses futurs concurrents ne s’alignent. Seulement, au lieu de mettre d’abord en place, un directoire de campagne, il emprunte cette voie si singulière qui est de mettre en place ce comité si spécial chargé du mystique pour qu’il soit prochain Président de la République du Sénégal. Cette obsession de Ousmane Sonko de trôner au Palais en y délogeant Macky Sall, peut le conduire à tout. Mais de là vendre son âme au diable… !