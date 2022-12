Sonko oublient « ses » prisonniers…dans les geôles de Macky

Le président Macky Sall et Ousmane Sonko ont complètement bousculé les habitudes sénégalaises. Ces deux leaders politiques, à eux seuls, ont réussi à faire perdre au Sénégal des points sur le classement des plus grandes démocraties. Le chef de l’Etat bat le record des arrestations. Beaucoup de personnalités politiques, acteurs de la société civile ou journalistes sont dans nos prisons. La plupart de ses détenus se sont retrouvés dans les geôles à cause de leur proximité avec le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef)…

Malheureusement, Sonko a complètement tourné le dos à ses soldats.

Les prisons sénégalaises sont remplies de détenus politiques. De nombreux soutiens de Ousmane Sonko ont perdu leur liberté. Des hommes et des femmes sont éparpillés dans les différents lieux de privation de liberté du pays. Les membres de la « force spéciale » paient un lourd tribut. Arrêté en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi en juin dernier, ces personnes sont poursuivies pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’armes à feu et autres infractions.

Plus de dix personnes ont été arrêtées et envoyées en prison. Présumé membre de cette bande, François Mancabou perdra la vie après quelques jours en détention. Coordonnatrice adjointe de Pastef, Amy Dia fait partie des personnes arrêtées dans cette affaire de force spéciale. Cette mère de famille est toujours en détention après six mois passés en prison. Contrairement à Pape Mamadou Seck, le plus célèbre évadé, Amy n’a toujours pas pu humer l’extérieur. Elle attend toujours le salut pour pouvoir revoir sa famille.

Fidèle défenseur de Sonko sur les réseaux sociaux, Outhmane Diagne devra suivre l’actualité du fond de sa cellule. Membre fondateur de la « mafia Kacc Kacci », il a été arrêté dans le cadre des unes détournées d’un quotidien de la place. Son arrestation devait, sans doute, permettre au gouvernement de freiner la communication digitale de Pastef. Mais cette arrestation n’a fait que renforcer la magie du clic.

Fadilou Keita vient de faire partie de la liste des Pro-Sonko envoyés en prison. Le coordinateur du Nemekou Tour a été cueilli ce mercredi. Avant lui, il y’a eu Karim Xrum Xax, notre confrère Pape Alé Niang et les membres de la garde rapprochée du PROS (Président Ousmane Sonko). Toutes ces personnes ont un seul point commun : ce sont des défenseurs de Sonko. Mais depuis leur arrestation, la personne pour laquelle il se sont battus les a royalement ignorés.

Ousmane Sonko n’a posé aucun acte concret pour que ces patriotes soient libérés. Le leader de Pastef continue de vaquer librement à ses activités. Il mentionne de moins en moins ces « détenus politiques ». Le cas Pape Alé Niang en est un exemple patent. Le journaliste a toujours défendu Ousmane Sonko. Dans ses lives il a toujours tenté de démanteler le «complot» contre le maire de Ziguinchor. D’ailleurs c’est ce qui lui a valu son séjour carcéral.

Mais Ousmane Sonko est complètement absent de la lutte pour sa libération. On ne voit que des acteurs de la presse et quelques membres de la société civile monter au créneau pour exiger la libération du journaliste dont l’état de santé se dégrade de jour en jour. Au moment où Sonko est dans son Nemekou Tour. Et le directeur de Dakar Matin n’est pas le seul prisonnier oublié par Sonko. Même les Outhmane Diagne et Cie sont complètement laissés en rade dans les discours du PROS.

Le leader de Pastef préfère laisser les personnes qui se battent pour lui se faire « massacrer » par le régime de Macky Sall. Le maire de Ziguinchor doit, désormais, entreprendre un véritable combat pour la libération de ces personnes qui n’hésitent pas à donner leur vie pour lui. Dans le cas contraire, Sonko risque de perdre tout soutien venant de leur part.

