Pape Sarr cogne sur Maodo Faye et Mbacké Sylla : « Ils ont littéralement délivré à Sonko un non-lieu »

Nicolas et son ndekki enivrant ont fait de Maodo Faye et Mbacké Sylla les deux faces d’une grande fumisterie hertzienne au détriment de Sud FM

Je suis un féru de Sud FM depuis sa création et jusqu’à hier 6-12-2022 je croyais à cette publicité qui dit « vous voulez écouter une radio qui vous donne des informations crédibles sans diffamer et sans mentir, écoutez Sud Fm ». Oui Sud FM royoukay lawone pour moi aussi, désormais je n’y crois plus et personne plus jamais ne doit y croire car la fumisterie dont a fait montre Maodo Faye est à la fois cynique, méchante et déplacée. Cet animateur que je croyais être un journaliste sérieux nous a surpris par une chronique à charge contre Adji SARR à qui elle n’a rien épargné. Aidé en cela par un Mbacké Sylla nul et convaincu de défendre l’islam dans cette abjection de Yakatan répétés qui vaut à notre fenn-kat national un énième rendez vous avec la justice.

Mais de quoi finalement Maodo se croit il être investi pour se transformer en prêcheur de rue dans un wakh sa khalat bruyant et a charge ? Jamais une carence et une haine ne s’était autant exprimée faisant fi de la moindre prudence sur une affaire pendante chez le juge. Maodo et Mbacké ont littéralement délivré à Sonko un non-lieu, se demandant comment on pouvait continuer ce cirque où il n’y a ni relation sexuel ni ndjalo et encore moins viol sous les rires amusés et idiots d’un Nicolas qui a animé comme toujours cette émission « ndeckili » que j’écoute même en France quand je le peux. Oui nous avons vu l’émission évoluer et se développer et l’arrivée de Maodo et Mbacké pour donner le chic et parler de choses en principe maîtrisées semblait être une innovation sympathique. Mais à y écouter de près, plus ça va, plus Maodo étale ses carences et bêtises devant un Mbacké Sylla grégaire et sans consistance. J’ai eu mal et pas que, car j’ai eu aussi honte pour Sud Fm. Ce média, notre média ne mérite pas ces idioties cumulées. Nicolas doit se ressaisir et remettre plus de classe et de sérieux dans son émission et surtout faire attention à ce que débitent ces deux faces d’une grande fumisterie hertzienne que sont Maodo Faye et Mbacke Sylla. Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre ; Maodo fait Charybde et Mbacké reste Scilla, dans la pure tradition de la démesure et de la bêtise humaine inconsciente.

Maîtriser le coran dans sa lecture, son écriture, et même sa compréhension a bien des égards, ne signifie pas que vous êtes intelligent. On pourrait le croire si vous fermiez la bouche une fois de temps en temps sur des sujets complexes auxquels vous ne comprenez rien. L’orthodoxie vous recommande de la hauteur et de la précaution. En wolof ça se dit « mandou », sinon on tombe dans les travers faciles des nafekhs des temps modernes, qui ont décidé de vivre de crimes, de vols, de viols, de manipulations et de mensonges. Votre seul commerce c’est Allah, le Coran et son prophète, c’est sans doute les seules références pour lesquelles on vous a tendu un micro permanent sur cette merveilleuse radio que vous êtes à présent entrain de polluer. La radio c’est du sérieux, car ça s’adresse au peuple, lorsque vous avez l’honneur de pouvoir l’utiliser, gardez l’orthodoxie enseignée par nos socles de valeurs, et ne transformez pas ce qui semble être une puissance médiatique en outils de manipulation et de d’intoxication du peuple. Dieu l’omniscient, le miséricordieux, au nom de qui vous prêchez vous impose de ne point mentir. Or, c’est vraiment mentir que de faire croire à l’opinion que cette affaire de « Yakatan » relève d’un complot et qu’il n’y a pas de péril. Se permettre certaines assertions sans preuves, relève d’un nafekhisme sans précédent et n’a d’égal que cette affirmation de Me TALL, jurant coran à la main, qu’il n’y a jamais rien eu et qu’il ne s’est rien passé entre Sonko et Adji SARR. Les avocats de Sonko l’ont d’ailleurs crié, répété et fait titrer dans tous les journaux de la place. La vérité risque d’être toute autre et rien ni personne n’empêchera la justice sénégalaise d’élucider cette affaire et de sévir. De la même façon les déshonorables Massata Samb et Mamadou Niang devront répondre de violences gratuites et inélégantes sur une collègue député en bon yambars, rustres, et mal élevés, capable de lever la main sur une dame qui n’a fait que dire sa vérité. Cette vérité est aussi la mienne et je la revendique, tant pis pour les mécontents et autres lâches qui pensent qu’ils peuvent insulter nos dirigeants et nos marabouts sans retour. Courte queue se négociera et se paiera courte queue désormais. Que tous les sonkocerkosés se le tiennent pour dit. Il est temps dans ce pays que chacun retourne à sa place et arrête de faire du bruit. Ce pays a besoin de calme et de performances. Les cris d’orfraie des oisifs errants continuent de perturber la marche. J’appelle Sud Fm à revoir sa copie et Nicolas à se ressaisir pour que plus jamais les nigauds ne polluent notre fréquence hertzienne. Restez dans vos allouas et contentez-vous de diffuser ce qui vous est demandé mais de grâce arrêtez de vous prendre pour qui vous n’êtes pas. Halte à la fumisterie de Mbacké Sylla et Maodo Faye

Pape SARR

Duc de Diapal