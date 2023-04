Sonko dans la merde…les millions reçus viennent d’un réseau de…

Ousmane Sonko se retrouvait avec plus d’un demi-milliard à chaque fois qu’il lançait un appel aux dons. Tous les observateurs analysaient la popularité de Sonko à travers ses collectes de fonds. 333 millions en une demi-journée ou encore 400 millions en 24 heures. Personne ne pouvait s’imaginer la provenance de cet argent. L’argent est récolté à travers une plateforme, Koppar Express. Et c’est là le problème. La plateforme est accusée de blanchir l’argent de la pègre de l’Afrique de l’ouest et l’accusé principal est Outhmane Diagne, un des bras droits de Ousmane Sonko.

Outhmane Diagne qui est le coordonnateur de la mafia Kacc Kacci est depuis lundi 3 avril en cavale, après avoir refusé de répondre à une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC). Il ne s’est contenté que d’un post sur sa page Facebook pour soutenir : « Je vais bien, Alhamdoulilah et je tiens le coup. J’ai choisi la désobéissance et je l’assume. Je continuerai de résister face à l’injustice et la dictature, quoi qu’il m’en coûte. Merci à tous pour vos soutiens et prières ! »

Outhmane Diagne est récemment sorti de prison où il était placé pendant cinq mois sous mandat de dépôt en compagnie de Papito Kara. Dans ce cas précis, Outhmane Diagne et Papito Kara, des proches de Sonko, sont accusés de « diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques ». Ils sont accusés d’avoir détourné les Unes de plusieurs quotidiens dont L’Observateur.

Ils sont sortis de prison après que le juge Mamadou Seck en charge du dossier de cette affaire, avait signé la « mainlevée de leurs mandats de dépôt ». Ils ont été placés sous contrôle judiciaire allégé (émargement seulement). Avec sa cavale, Outhmane Diagne corse davantage son dossier. Car, s’il ne se présente pas au jour indiqué devant le cabinet du juge pour émarger, celui-ci pourrait reconsidérer sa « mainlevée ».

Mais la nouvelle affaire qui l’attend parait encore plus grave. Ousmane Sonko se retrouve cette fois accusé de blanchiment d’argent. Son camp est accusé d’avoir utilisé la plateforme Koppar express de Hannibal Djim, pour blanchir l’argent de la pègre de l’Afrique de l’Ouest. Après le viol, la diffamation et la mise en danger de la vie d’autrui, voici que Sonko est accusé de blanchiment d’argent.

Cela en fait trop pour quelqu’un qui aspire à être Président de la République. Les investigations ont montré que c’est Outhmane Diagne qui a mis en place tout ce réseau de blanchiment avec des Sénégalais de la Diaspora. Outhmane Diagne manipule à souhait l’informatique. Il a démontré sur ce plan tout son savoir-faire, en détournant les Unes de quotidiens de la place. D’où son accusation, de « diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques ».

Que les accusateurs trouvent une piste les menant vers lui, et l’impliquant dans une affaire de blanchiment d’argent avec utilisation de la plateforme Koppar express pour parvenir à ce dessein, n’étonne guère. Ceci explique pourquoi il est en cavale et ne veut pas se présenter à la DIC. Il fait un post, pour se faire passer pour un héros aux yeux des Sénégalais, et bénéficier de leur sympathie. Après, il pourra toujours dire que tout cela est un coup monté de la part du régime pour faire disparaitre le Pastef.

C’est parce qu’il a quelque chose à se reprocher qu’Outhmane Diagne est en cavale. Mais pour combien de temps ? De toutes les façons, partout où il se trouve, les enquêteurs le retrouveront. Il devra alors passer à table, et expliquer à fond toute cette affaire de blanchiment d’argent via la plateforme Koppar express. Un autre feuilleton impliquant à nouveau Ousmane Sonko est encore en train de s’ouvrir.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn