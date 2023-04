Une grosse menace plane sur le «Macky»…Ça panique de partout

Le combat pour le fauteuil présidentiel fait déjà rage. Toutes les parties prenantes ont engagé la bataille. Le Président Macky Sall a clairement démontré qu’il ne veut pas lâcher le morceau. Lui et les tiens font tout pour se maintenir au pouvoir. Mais la tâche est loin d’être facile. Une nouvelle variable vient bouleverser tous les plans de la mouvance présidentielle. Le troisième mandat tant attendu risque de ne pas voir le jour. C’est la grande panique au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Le Président Macky Sall et ses camarades n’ont d’yeux que pour le troisième mandat. Ils font tout pour réaliser ce rêve. Et Macky peut compter sur son « tailleur Constitutionnel » pour déjouer tous les pièges juridiques. Et ses rares grandes gueules essayent tant bien que mal de défendre une candidature juridiquement possible mais moralement impossible. Ce parce qu’elle est contestée par beaucoup de sénégalais qui craignent les crises qu’elle pourrait causer.

Mais la révision des listes électorales ouverte depuis le 6 avril est en train de bousiller les plans de Macky Sall. Les autorités ont décidé de le tenir sur une période d’un mois (jusqu’au 6 mai). Ce délai est jugé court par beaucoup de sénégalais. Une chose qui aurait arrangé la mouvance présidentielle. Malheureusement, leurs plans sont tombés à l’eau dès les premiers jours. Ce qui menace considérablement le projet du troisième mandat tant contesté.

En effet, Xibaaru a noté une forte affluence vers les commissions de révision des listes électorales. Beaucoup de jeunes ont pris d’assaut les lieux où ces commissions sont implantées. Tous veulent la même chose : s’inscrire sur le fichier électoral avant l’élection présidentielle du 25 février 2024. Et la jeunesse a pris les devants. Au niveau des commissions il n’y a pratiquement que des jeunes qui sont venus pour se faire enrôler. Ce qui commence à faire paniquer des peureux au sein de Benno.

Les plateformes des membres de la mouvance présidentielle s’agitent. Les leaders paniquent à l’idée de voir les jeunes prendre d’assaut les commissions. « Fait inédit, un début massif. Un nombre important de modification de lieu de vote noté. L’inscription sur la liste d’une commune donnée est bien encadrée, art 34 du CE surtout si le motif est « nouveau résident » ou « déménagement ». On nous avait accusés de faire des transferts d’électeurs. J’espère que nous n’assisterons pas à la situation de l’arroseur arrosé ! La période contentieuse sera mise à profit pour contester toute inscription non conforme ! », a écrit Zahra Iyane Thiam sur Twitter.

Contacté par Xibaaru, un haut responsable de Benno invite le Président Macky Sall à tirer toutes les leçons de cette affluence. « Force est de constater que les jeunes ont pris au sérieux cette révision. On n’aurait jamais cru qu’ils seraient donnés toute cette peine. Surtout dans un délai aussi court. Cela doit servir au chef de l’Etat. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. La jeunesse est hostile au pouvoir malgré toutes les réalisations faites par le Président Macky Sall », met en garde notre source.

Et elle n’a pas tort de s’inquiéter. Les dernières élections (locales et législatives) ont permis à Yewwi Askan Wi de s’affirmer. La jeunesse donne langue à Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fondé son empire autour des jeunes. Ils lui confèrent sécurité et électorat. Grâce à eux, le maire de Ziguinchor se voit déjà comme le Président. Si les jeunes ont pris d’assaut les commissions, c’est parce que Pastef a mené une vaste campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

Alors des manœuvres ont déjà commencé pour bloquer cette ruée des jeunes. Il faut passer des heures au niveau des commissions pour se faire enrôler. Avoir le certificat de résidence, essentiel pour se faire inscrire, est devenu un véritable casse-tête. Dans la commune de Mbao des voix se sont levées pour dénoncer les lenteurs sur l’obtention des certificats de résidence. Mais cela risque de ne servir à rien. La détermination des jeunes risque de l’emporter. Macky et ses souteneurs vont transpirer pour avoir un autre mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru