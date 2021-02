Sonko dans ses délires narcissiques…maltraite les institutions

Narcissiques « sonkonneries »

L’auteur du néologisme de « sonkonnerie » n’a certainement pas été déçu par le discours de M. Sonko au soir du 25 février. En effet, il a été le plus riche en « sonkonneries » depuis que l’ami d’Adji Sarr a commencé à polluer l’espace politique sénégalais. Relevons quelques perles qui font transparaître un fond de narcissisme tourmenté devant interpeller nos spécialistes du déséquilibre mental.

L’instauration de l’état de catastrophe sanitaire par la plupart des pays du monde, dont le Sénégal, ne serait pas liée à la pandémie de la Covid-19. La seule et unique motivation est de comploter contre sa (peu) modeste personne.

Le démantèlement des bases de la rébellion armée dans le sud du pays n’a pas, selon lui, le but affiché par l’Armée nationale : permettre aux populations déplacées de retrouver leurs villages et leurs activités agricoles. Non, il s’agit d’un complot – encore un ! – contre Sa Vanité, exclusivement.

« Tex Willer » se considère supérieur à l’institution parlementaire (dont les décisions ne sauraient s’appliquer à Sa Suffisance) ainsi qu’à l’institution judiciaire (la tête de ses juges ne lui revient pas). Ne parlons pas de l’institution exécutive qu’il a traitée avec un mépris encore plus violent. Mais relevons quand même qu’il a dit avoir ordonné à ses gardes du corps « d’aller arrêter les policiers et de (me) les amener » !

Jamais dans l’histoire humaine un candidat (Sonko) n’a à ce point maltraité des institutions qu’il dit vouloir diriger. Il ne s’agit pas ici des propos déplacés qu’il est désormais superflu de relever dans le discours sonkiste mais de l’attitude inacceptable consistant à dire : « Je me suis jugé, je me déclare innocent, je me relaxe, Adji Sarr et la Justice n’ont qu’à prendre acte de mon verdict ; sinon, la confrontation sera inévitable ».

Le délire narcissique s’alimente souvent de substances illicites. Est-ce le cas ici ? Rien ne devrait plus étonner. Il y a dans ce discours du 25 février une sorte d’apothéose de l’outrance. Comme si la peur panique – et même pas cachée – d’aller en prison avait rompu une digue psychique et fait déferler toutes les désinvoltures et toutes les démesures.

La peur de la prison est une qualité du bon citoyen. Toutefois, elle doit conduire à éviter le viol de la loi, et en particulier les comportements inappropriés avec les charmantes masseuses. Il fallait penser à Rebeuss avant de passer à la maison rouge. Maintenant, c’est trop tard.

« Effet pangolin » ou « projet pangolin » ?

Jamais peut-être des avocats n’ont-ils été autant éreintés par leur client. On devine sans peine le travail colossal qu’ils ont fourni pour empêcher Sonko de répéter les appels publics aux jeunes leur demandant de « donner leur vie » pour le sauver de la prison. Ils lui ont préparé un bon texte mais ils ne pouvaient pas imaginer que l’accusé de Sweet-Beauté allait improviser autant d’énormités.

La seule surprise vient de la mobilisation des Tine, Y en a marre et autres autour du prétendu « candidat antisystème ». Ces biberonnés de l’Union européenne volent au secours du soi-disant « anti-impérialiste », appelant même à « rééditer le 23 juin » pour lui garantir l’impunité devant une accusation de viol. Mais ne seront surpris que les naïfs. La fragilisation de nos sociétés par la pandémie est mise à profit par certains géostratèges à des fins de déstabilisation et de contrôle renforcé. On le voit aujourd’hui dans plusieurs pays. Mais rien ne leur garantit le succès. L’histoire se répète souvent en farce, avait prévenu le penseur allemand.

Christophe DIATTA

Grand-Yoff