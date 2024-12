Sonko décline ses ambitions…l’opposition exprime sa déception

Ousmane Sonko a clairement dit là où il compte mener le Sénégal. Ce vendredi, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fait sa déclaration de politique générale (DPG). Lors de cette exercice, il a décliné ses ambitions. Mais le premier ministre ne fait pas l’unanimité chez les sénégalais. L’opposition est déçue par cette prestation du chef du gouvernement.

Le Premier ministre sénégalais a présenté, vendredi 27 décembre, un plan ambitieux de réformes, structuré autour de « sept ruptures majeures », lors de sa première déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Le programme de transformation nationale présenté par Ousmane Sonko dans sa DPG, vise à moderniser l’économie, la justice, et l’administration du pays tout en apportant des solutions aux défis de gouvernance, de décentralisation et de dialogue social.

Après avoir suivi avec beaucoup d’intérêt la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, le président du mouvement politique AGIR juge la prestation «décevante». «Le mérite du PM est de transformer la parole en actes. Pour lui, bien faire c’est bien dire. Alors il fait usage de la parole, sans retenue, encore et encore tant que l’applaudimètre cache ses carences de concepteur et d’homme d’action. Les promesses s’agglutinent. Celles faites et celles ignorées se défient, se croisent et s’éloignent sans réels impacts sur le vécu quotidien des populations. Les attentes sont dans l’action. Les déclarations d’intention seront évaluées à l’aune de leurs réalisations», a réagi Thierno Bocoum.

Selon le membre de la coalition Samm Sa Kaddu, «les agissements du régime actuel lors des 8 derniers mois sont révélateurs de ses incapacités à joindre l’acte à la parole». Et il n’est pas le seul à être déçu par cette prestation du premier ministre. Membre de la coalition Jamm ak Jerign, Zahra Iyane Camara pense comme Thierno Bocoum. Elle estime que le pays restera dans l’immobilisme pour tout le reste du mandat du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

«Finalement, le PM avait raison de refuser de présenter sa DPG et de la repousser aussi loin que possible. Après avoir assisté à cette prestation décevante devant la représentation parlementaire, je suis désormais convaincue que le Gouvernement n’agira pas. Nous resterons immobiles, sans faire un pas vers la Vision 2050, qui ne restera qu’un document sans impact concret. Au bout du compte, nous resterons sur la ligne de départ pour les cinq prochaines années», a-t-elle réagi.

L’ancienne ministre promet de revenir «en détail sur cette juxtaposition souvent contradictoire et incohérente des plans d’activités des ministères, amalgamés pour former une DPG sans direction claire». Au final, Zahra Iyane Thiam, estime que « nous n’avons toujours pas de cap précis, alors que ce moment aurait dû symboliser une véritable rupture et marquer la fin du système actuel au profit d’un anti-système que vous aviez promis au peuple. 2024, quelle année pour le Sénégal !».

Ousmane Sonko retourne à l’Assemblée nationale ce samedi. Mais le premier ministre n’aura pas réussi à faire l’unanimité. Si au sein de Pastef on parle de la «plus grande DPG de l’histoire», l’opposition a une autre vision de la question. La seule chose qui pourrait sauver le premier ministre et son gouvernement, ce serait qu’ils arrivent à matérialiser ce projet. Il est temps pour ce régime de passer à l’acte et de mettre de côté les discours politiciens.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn