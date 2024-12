DPG sur mesure…Ousmane Sonko face au défi de la faisabilité

L’Assemblée nationale a (enfin) eu la visite du premier ministre. Ousmane Sonko a fait sa déclaration de politique générale (DPG). Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a présenté aux parlementaires son plan de rupture pour les cinq prochaines années. Le patriote en chef a mis les petits plats dans les grands. Un projet «XXXL» mais qui se heurte à la réalité. Le chef du gouvernement est face au défi de la faisabilité.

Après 12 tours d’horloge, Ousmane Sonko a partagé avec les députés de la quinzième législature les principes, l’ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement. Il a aussi profité de l’occasion pour faire la situation où se trouve le Sénégal. « Le pays d’aujourd’hui, est un modèle en panne, dans une Afrique sacrifiée. Un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières (or, poisson, arachide, phosphate, zircon…), avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis », a-t-il fait savoir.

Pour redresser la situation, Ousmane Sonko a annoncé sept ruptures majeures. La première consiste à restaurer l’ambition nationale, en sortant du « complexe du colonisé » et en développant une « confiance paisible mais inébranlable » dans les compétences locales. La deuxième vise à abandonner la logique de « saupoudrage » au profit d’une planification à long terme, avec un horizon fixé à 2050. Les autres ruptures concernent le passage d’une logique de dépenses à une culture de résultats, d’une gestion partisane à une participation citoyenne, d’une administration centralisée à une gestion territorialisée, et l’instauration d’une véritable équité dans la gestion des ressources publiques.

Le Premier ministre a détaillé un « Agenda national de Transformation » structuré autour de quatre axes. Sur le plan économique, le gouvernement ambitionne de tripler le revenu par habitant avec une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans. Des réformes majeures sont prévues, notamment une refonte complète du système fiscal pour atteindre une pression fiscale d’au moins 20% du PIB. Des mesures fortes de souveraineté ont aussi été annoncées, comme le non-renouvellement des accords de pêche avec l’Union européenne, la fermeture des bases militaires françaises, et la révision des contrats dans les secteurs minier et pétro-gazier. Le gouvernement prévoit également de développer une industrie pharmaceutique nationale et d’atteindre 40% d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Face aux députés, Ousmane Sonko a passé en revue toutes les parties du référentiel. Et pour garantir l’exécution de ce programme, un dispositif de pilotage sera mis en place, comprenant un Conseil présidentiel et une structure de Supervision à la Primature. Des contrats de performance formaliseront les engagements entre les différents acteurs. Mais le premier ministre risque de se heurter à la réalité. Ses ambitions sont louables. Mais va-t-il y arriver ?

Dans un contexte budgétaire très compliqué, les objectifs fixés par Ousmane Sonko et son gouvernement risquent de connaître des problèmes dans leur mise en œuvre. Les secteurs comme la santé ou l’éducation, bien mentionnés, ne disposent pas de solutions détaillées pour régler les problèmes récurrents comme l’accès aux infrastructures de qualité. Ou alors sur comment faire pour éviter les nombreuses grèves des syndicats.

Les réformes fiscales risquent de rencontrer des résistances sociales et politiques. Le nouveau régime n’est pas suffisamment préparé à ce changement. La majorité de ces projets sont dans le long terme. Les sénégalais attendent du gouvernement de Ousmane Sonko des mesures concrètes. Ce pour lutter contre la cherté de la vie, le chômage des jeunes ou des questions plus urgentes. Chose qui doit se faire dans le long terme. Ces ambiguïtés risquent de causer des soucis au projet de rupture proposé par le premier ministre.

Ousmane Sonko et son gouvernement n’ont pas le droit d’échouer. Des sénégalais placent beaucoup d’espoirs en eux. Pour arriver à faire de la rupture une réalité, le Pastef doit faire mieux que les régimes précédents. Une mission qui n’est pas gagnée d’avance…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn