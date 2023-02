Sonko dénonce les insultes contre les Khalifes…Mais il encourage les insulteurs

Ousmane Sonko est un être atypique C’est le pompier pyromane qui vient animer le feu ou pire c’est le cannibale qui vous mange la chair et vous soulage. Ousmane Sonko vient de rejeter sur Macky Sall toutes les accusations de non-respect des confréries et d’injures à l’encontre des Khalifes Généraux. Pour Sonko, c’est Macky Sall le diable et lui l’ange en rappelant que ce dernier avait dit que « les chefs religieux sont des citoyens ordinaires ». Et pour Ousmane Sonko, les insulteurs ne sont pas de PASTEF. Mais visez la suite…Sonko reçoit tous les insulteurs des Khalifes…

C’est pourquoi, personne n’est dupe. Entre les propos que tient Ousmane Sonko et ses faits et gestes, il existe un énorme écart. Le leader du Pastef fait toujours tout le contraire de ce qu’il dit, surtout s’il est devant un guide religieux. Il veut rassurer les khalifes généraux quant à ses véritables intentions s’il devient Président de la République du Sénégal, mais il ne peut tromper personne.

Voilà les propos que face à l’opinion, l’actuel maire de Ziguinchor a l’habitude de tenir à l’endroit de ses militants. Il leur dit : « n’insultez pas les khalifes » mais en retour il reçoit ceux qui les insultent. Lors du lancement du Mouvement des Domou Daara, Ousmane Sonko a dit que « toute personne tenant des propos irrespectueux envers les guides religieux ne fait pas partie de nous »…Mais il n’hésite pas s’afficher avec Ousseynou Seck dit Akhenaton qui insulte tous les jours les Khalifes généraux.

Ousmane Sonko s’est affiché aux Etats Unis avec Tounkara qui passe tout son temps à insulter les chefs religieux. Si Ousmane Sonko rappelle le passé marxiste de Macky Sall, c’est qu’il reconnait indirectement son passé d’islamiste. Et il n’oublie pas que le statut de PASTEF est basé sur un fondement islamique…Alors qui trompe qui ? Tout le monde sait qu’Ousmane Sonko n’a qu’une seule ambition, un seul rêve, prendre le pouvoir et asseoir les bases d’un Etat islamique au Sénégal.

Ousmane Sonko pense pouvoir endormir les guides des différentes confréries au Sénégal, malheureusement ces derniers sont si agacés par ses attitudes qu’ils ne lui font guère confiance. L’on a tous vu comment à Yoff chez les layènes, dans la famille du vénéré Seydina Limamou Laye, comment on lui a remonté les bretelles. Là où il était assis, Ousmane Sonko devait en mourir de honte…Il ne s’attendait pas à ce qu’un tel discours lui soit lancé.

A Ndiassane aussi, les propos n’ont pas été tendres à l’endroit du patron des patriotes. Dans l’histoire du Sénégal, jamais un homme politique n’avait suscité autant de réactions pour le désapprouver de la part des différents foyers religieux au Sénégal. C’est Ousmane Sonko qui a réussi cette triste performance. Outre les discours encourageant la haine qu’il tient, Le candidat de Pastef n’attend que l’heure où il aura conquis le pouvoir pour enclencher sa guerre contre les confréries au Sénégal.

Tous les chefs religieux ont désormais compris son jeu. Sa véritable nature a été dévoilée. D’autant que contrairement à ce qu’il veut faire croire, ce sont ses partisans qui envahissent tous les jours, le net pour insulter des chefs religieux. Ils sont partis même jusqu’à insinuer qu’à Touba, le khalife Serigne Mountakha Mbacké se voit désavoué de plus en plus par les talibés mourides qui roulent pour Ousmane Sonko.

L’on a vu un quotidien très proche de lui, insinuer que les recommandations des guides religieux ne passent plus au sein de leurs talibés. Il y a une campagne sournoise de dénigrement contre les chefs religieux entrepris par les illuminés de PASTEF et qui est encouragée et entretenue dans les coulisses par Ousmane Sonko qui cherche à soutenir le contraire.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn