Les leaders de Yewwi fuient Sonko et son projet d’islamisation radicale

Ousmane Sonko fait l’impossible pour accéder au fauteuil présidentiel. Pour parvenir à ce vieux rêve, il a mis sur pied l’un des plus puissants partis de l’opposition. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu un véritable problème pour le pouvoir en place. Mais Sonko et ses camarades auront du mal à arriver à leurs fins. Le nom de Pastef est désormais associé à l’extrémisme religieux. Une étiquette qui pousse certains alliés à s’éloigner de ce parti.

Ousmane Sonko a présidé le lancement du MODDA (Mouvement des doomu daara patriote). Cette association regroupe des maîtres Coraniques qui ont marqué leur adhésion au parti Pastef. Cette association voit le jour dans un contexte où les patriotes sont au cœur d’une vaste polémique. Leur leader est accusé de vouloir mettre sur pied un Etat islamique qui bannit les confréries religieuses au Sénégal. Avec ce mouvement, le maire de Ziguinchor tente de se rattacher une conscience après les nombreuses attaques de ses soutiens envers les Khalifes.

Pour soigner son image, Ousmane Sonko a tourné le dos aux insulteurs. « Je l’avais dit il y a cinq ans à Touba, et je le répète ici : toute personne tenant des propos irrespectueux envers les guides religieux ne fait pas partie de nous », a déclaré Sonko devant les doomu daara. Mais le mal est déjà fait. Pastef est devenu l’incarnation de l’extrémisme religieux. Les attaques contre les confréries commencent à faire des dégâts. Les Khalifes généraux et leur porte-parole ne ratent plus l’occasion de tenir des discours de vérité devant le maire de Ziguinchor. Les alliés de Sonko ont commencé à changer de stratégie pour éviter de faire partie de cette liste de leader violent…

A Yewwi Askan Wi, la majorité des leaders veulent tenter leur chance en 2024. Alors, ils évitent d’être des ennemis du pouvoir religieux. Pour cela, beaucoup d’entre eux évitent de s’afficher avec Ousmane Sonko. Et les absences les plus remarquées sont celles de Barthélémy Dias et Khalifa Sall. Si leur absence fait grand bruit, c’est parce qu’ils se sont toujours battus pour le maire de Ziguinchor. Mais depuis que Khaf s’est lancé dans sa précampagne, il ne s’acoquine plus avec son camarade de coalition. D’ailleurs, il a même quitté la présidence de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Quand Sonko a été exfiltré par le GIGN, personne ne l’a aperçu.

La tournée de Khalifa à l’intérieur du pays pourrait, certes, expliquer cette distance. Mais elle ne saurait être la seule raison. Après la polémique soulevée par l’absence de Barth et Khalifa, le maire de Dakar est allé rendre visite à son « ami ». Mais les expressions faciales de Sonko démontrent clairement qu’ils ne pardonnent pas à toutes les personnes qui l’ont laissé se faire malmener sur la Corniche. Mais on est en politique, chacun calcule ses intérêts. Dias fils fait tout ce qu’il peut pour permettre au leader de Taxawou Sénégal d’avoir sa chance. Khalifa vient de loin et ne compte pas torpiller sa dernière chance dans une guerre contre les religieux.

Barthélémy Dias par contre cache bien son jeu. Il est toujours membre de Yewwi Askan Wi. Mais il ne mord plus comme auparavant. L’ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur a adopté un discours républicain. Et selon certains observateurs de la scène politique, c’est parce que Dias-fils pourrait être la surprise des socialistes si Khalifa et Sonko sont éjectés de la course présidentielle. Alors Barth soigne de plus en plus son image. L’une des premières choses qu’il puisse faire, c’est d’éviter d’associer son nom à l’offense aux marabouts. S’afficher de moins en moins avec Sonko serait une bonne manière de l’éviter. L’édile de Ziguinchor est déjà fiché comme un leader «anti-confrérique».

Barth n’est pas fou au point de se lancer sur ce terrain glissant. Maire d’une des plus grandes villes d’Afrique de l’Ouest, il ne ferait pas l’erreur de suivre les insulteurs de Sonko dans leur délire. Alors le voir de moins en moins avec le patriote en chef ne surprendrait personne. Mais pour en avoir le cœur net, attendons qu’il termine la tournée qu’il a entrepris avec Khalifa Sall.

En tout cas, les candidats de Yewwi Askan Wi vont profiter de la situation pour se positionner. Si Sonko et ses partisans continuent de s’attirer les foudres des religieux, ils risquent de perdre des soutiens de taille. Ce qui donnerait à Macky une certaine confiance. Une chose que les autres candidats de cette coalition de l’opposition ne doivent pas laisser arriver. Khalifa Sall, Malick Gackou et Déthié Fall doivent impérativement occuper le terrain perdu par le patriote en chef. Seule manière de barrer la route au président et à son projet de troisième candidature.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru