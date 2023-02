Macky Sall à Sédhiou…l’ONFP liste ses réalisations dans la région

CONSEIL PRESIDENTIEL TERRITORIALISE DE SEDHIOU : LES REALISATIONS DE L’ONFP DANS LA REGION DE 2013-2022

Dans la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques, le gouvernement a tenu des conseils des ministres délocalisés dans les quatorze (14) régions de 2012 à 2016 pour procéder au diagnostic et à l’analyse des besoins pour l’émergence du Sénégal. A cet effet, le gouvernement a prévu la tenue de conseils présidentiels territorialisés pour évaluer le niveau d’exécution d’engagements de l’Etat et prévoir des investissements prioritaires. Après Tambacounda en décembre dernier puis Thiès en début février, c’est au tour de la région de Sédhiou d’abriter le troisième conseil présidentiel territorialisé en cette fin du mois de février. A ce titre, l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) a réalisé les investissements suivants de 2013-2022 :

La formation qualifiante de 1710 bénéficiaires dans les domaines de l’agroalimentaire, l’agri-élevage, le BTP, l’environnement, la gestion, la restauration, l’hôtellerie et la transformation des produits locaux.

La construction et la réhabilitation et l’équipement du CFP ex CRETF de Sédhiou en vue du renforcement de la filière agri-élevage en 2015 tout comme la construction du centre de formation départemental de Goudomp en 2017 qui est en cours.

Ceci a permis d’améliorer la qualité des produits issus de la transformation des fruits et légumes et céréales locales à travers le conditionnement et la présentation et l’autonomisation économique des bénéficiaires. Ainsi il est noté une meilleure organisation des groupements de femmes dans la gestion de leur PME ainsi que le renforcement du dispositif de la formation professionnelle à travers la filière agri-élevage. A cela s’ajoute la contribution majeure de l’ONFP à travers :

la Plateforme d’Appui au Secteur privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI) avec la formation de 93 femmes de Goudomp, Bounkiling et Sédhiou formées dans les domaines de l’agroalimentaire et de l’agri-élevage en 2015. Ces bénéficiaires sont pour la plupart des femmes ayant reçu une notification de financement du Fonds national de Crédit Femme (FNCF), qui avait fait de la formation un préalable à tout décaissement de fonds

Les formations réalisées concernant le projet « Accès équitable à la formation professionnelle » (ACEFOP) financé par l’Union européenne pour l’élaboration de référentiels, la production de manuels et la formation en approche par les compétences (APC) des maitres d’apprentissage, du personnel administratif et des formateurs des établissements de la Formation Professionnelle et Technique des régions d’intervention que sont Kolda, Sédhiou, Ziguinchor,Tambacounda et Kédougou.

l’Ageroute dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-M’pack et de désenclavement des régions du sud qui vise 500 jeunes et qui a permis de qualifier dans une première phase 63 jeunes et femmes à Bounkiling (Sédhiou) dans les métiers de la conduite d’engins lourds, de la topographie, du ferraillage et des techniques de pose de pavés. C’est ainsi que la devanture du bâtiment administratif de la Préfecture de Bounking a été pavée au cours des exercices de travaux pratiques de la formation. Aujourd’hui 20 bénéficiaires sur les 39 de ce module dernièrement cité formés dans les 02 départements (Bounkiling, Bignona) feront l’objet d’une insertion professionnelle par Agéroute et les autres pourront avoir un accompagnement de l’Agéroute dans leur projet professionnel comme stipulé dans la convention cadre avec l’ONFP

Dans les perspectives, il est prévu la formation de 1000 bénéficiaires par année soit 4000 dans la période 2022-2025 ainsi que l’achèvement de la construction du centre de formation départemental de Goudomp et son équipement. Ceci permettra de contribuer à l’amélioration de la capacité de production des entreprises et artisans en quantité et en qualité ainsi que le renforcement du dispositif de formation professionnelle et technique. Les résultats ci-dessus figurent dans les réalisations du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion dans la région de Sédhiou.

CELLULE DE COMMUNICATION