Sonko-Diomaye : voici le seul malaise entre eux…(Révélations)

Ousmane Sonko est un politicien atypique qui a un caractère incompris de tous. Pour tous ceux qui ont cheminé avec lui depuis l’université Gaston Berger de Saint-Louis, sont unanimes sur le comportement « bizarre » de Sonko. Il était un bon samaritain, bon musulman, éternel plaisantin et homme sociable. Ousmane Sonko n’était ni l’étudiant fringant et bon dragueur. Il était de la game des « Kaw Kaw » de l’université qui passaient leur temps entre études et prières. Mais aujourd’hui, ses anciens amis ne reconnaissent plus l’homme devenu, Opposant radical et Premier ministre « bizarre ». Et s’il y avait un malaise entre Diomaye et Sonko, on pourrait le situer à un autre niveau.

En fin de campagne pour les législatives qui se tiennent ce dimanche 17 novembre 2024, plusieurs rumeurs faisaient état d’un malaise entre le premier ministre, Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Le 03 octobre, on attribuait les nominations de deux personnes différentes à un même poste au malaise entre les deux hommes. Mbeugué Mbaye, proche de Ousmane Sonko, et Bécaye Diop, candidat du président de la République ont été nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard Gueye. Ce fut le début des rumeurs sur le malaise entre les deux hommes.

Selon un journal proche de la présidence, Ousmane Sonko s’est senti pousser des ailes lorsque le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait dit lors d’un point de presse que Sonko ne devrait pas lorgner son fauteuil mais il devait bien le regarder. « Ça fait dix ans maintenant que je lutte pour [qu’Ousmane Sonko] s’installe dans le fauteuil présidentiel. Je n’ai pas abandonné cette lutte et je ne compte pas l’abandonner, soyons clairs. Je l’encourage non pas à lorgner le fauteuil présidentiel, mais à le regarder sans sourciller ». Et depuis lors, le Premier ministre, Ousmane Sonko prend des initiatives qui sont exclusivement réservées au président. Et les rumeurs de saper les relations entre les deux hommes.

Mais à la vielle des Législatives, Ousmane Sonko a tenu à démentir les rumeurs. Dans un entretien accordé à Walf Tv, le PM révèle :

« Il n’y a aucun malaise. Je ne vais pas parler de Bassirou Diomaye Faye dans notre entretien. Je ne peux pas, à chaque interview, évoquer nos relations. Il n’y a aucun problème entre Diomaye et moi. Il est le président de la République, je suis son Premier ministre. On se parle tous les jours. On se rencontre. Je ne me souviens pas d’une relation aussi huilée entre un président de la République et son Premier ministre que celle entre Bassirou Diomaye Faye et moi. Je suis tout le temps au palais. Nous passons ensemble des journées entières. Il me fait l’honneur de me consulter, je ne dis pas tout, mais sur énormément de dossiers.»

Pour plusieurs analystes, si Ousmane Sonko en parle, c’est que ces rumeurs ne sont pas vaines et qu’elles tirent leurs sources d’une vérité cachée quelque part. Selon plusieurs analystes, « en réalité il n’existe aucun malaise en Mr Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais il peut exister un malaise entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ». Le malaise existerait entre les deux entités. Et ce malaise serait dû à l’ivresse du pouvoir.

Si le premier ministre a exprimé son point de vue sur les relations saines qu’il entretient avec son président, le Palais ne s’est pas exprimé sur le sujet. Par contre, des médias proches du palais parlent effectivement de malaise qui serait dû aux déclarations et prises de position du premier ministre sur plusieurs sujets. Les sorties du premier ministre sur la manipulation des chiffres de la dette et de la croissance, la gestion du dossier du défunt ministre Mamadou Moustapha Ba et les piques du premier ministre à l’encontre des ministres de l’Intérieur et de la justice.

Le malaise entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye se nomme le premier ministre Ousmane Sonko. C’est la personnalité forte du premier ministre qui pose problème. Mais Ousmane Sonko n’a-t-il pas été encouragé dans ce sens par le président de la république qui a dit vouloir œuvrer pour que son premier ministre devienne Président de la république. N’est-ce pas aussi le président de la république qui voulait renforcer les pouvoirs du premier ministre ? Alors pourquoi ce soudain revirement ? Le réel malaise ne serait-il pas ressenti du côté de la présidence ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn