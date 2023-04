Ousmane Sonko nage dans des problèmes. Alors que la présidentielle approche, le leader du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se retrouve au cœur d’un feuilleton judiciaire qui risque de l’écarter de la bataille de 2024. Pour ne rien arranger, le fil qui relie le maire de Ziguinchor et les autres membres de l’opposition se casse. Il est de plus en plus esseulé. Le dialogue national lancé par le président Macky Sall va définitivement isoler Sonko. Si Macky joue finement avec ce dialogue, Sonko ne sera plus un problème pour lui.

Macky Sall est prêt à dialoguer avec l’opposition et les forces vives de la nation. Depuis son discours du 3 avril, il ne cesse de lancer un appel à la paix. Appel qu’il a réitéré lors de la célébration de la Korité. Mais le dialogue divise déjà les politiques. Si bon nombre de leaders sont disposés à répondre à l’appel du chef de l’Etat. D’autres par contre ne sont pas prêts à faire face au locataire du Palais.

Le Parti démocratique sénégalais est prêt à s’asseoir à la même table que le président Macky Sall. Dans un communiqué parcouru par Xibaaru, le PDS a rappelé que le dialogue politique fait partie intégrante de son ADN. Abdoulaye Wade et Cie ont approuvé les principaux points de discussion évoqués par le chef de l’Etat mais posent aussi d’autres questions. Le PDS souhaite que d’autres points, comme l’audit du fichier électoral et la prolongation des délais sur les inscriptions des listes électorales, soient rajoutés à l’ordre du jour de ce dialogue.

Les libéraux ne sont pas les seuls à avoir donné leur accord sur ce dialogue. Le député Abdou Mbacké Bara Dolly et Babacar Diop ne sont pas contre l’idée d’aller exposer leur point de vue à Macky Sall. Même Khalifa Ababacar Sall est en bonne phase d’aller répondre à l’appel du président Macky Sall. Des voix au sein de Taxawu Sénégal le poussent entre les mains du chef de l’Etat. Répondre à cet appel permettrait à l’ancien maire de Dakar de régler définitivement son problème d’éligibilité. Mais Khalifa Sall traîne les pieds. Une réaction qui peut se comprendre. Car Khalifa fait partie des principaux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Cette coalition a toujours été hostile à Macky Sall.

Le plus grand perdant de ce dialogue sera Ousmane Sonko. Le leader de Pastef n’est pas encore disposé à parler avec le président de la République. Le patriote en chef n’a posé aucun acte tendant à aller vers le « Macky ». Les patriotes voient en Macky Sall la source de tous leurs malheurs. Les arrestations tous azimuts les poussent à être réticents à cette idée de dialogue. Mais cela ne fait qu’isoler d’avantage Sonko. Qu’il y aille ou pas, il y’aura bel et bien dialogue. Et les conclusions de cette rencontre seront bénéfiques aux autres candidats.

Avec les procédures judiciaires à son encontre, Ousmane Sonko a plus qu’intérêt à dialoguer avec le locataire du Palais. A force de jouer au guerrier, il précipite sa chute. Si les autres membres de l’opposition tombent d’accord avec Macky Sall, ils laisseront la machine politique de Benno Bokk Yakaar le broyer sans scrupule. Sonko est en chute libre, il ne peut plus subir les assauts de la mouvance présidentielle. Avec l’aide de « ses nouveaux amis », Macky va, enfin, réussir à réduire le leader de l’opposition radicale à sa plus simple expression.

Désormais, Ousmane Sonko est condamné à surveiller ses arrières. Macky Sall veut l’abattre avant 2024. Et le locataire du Palais ne s’en cache plus. Macky avance à visage découvert. Il n’hésitera pas à faire revenir les « bannis » dans le jeu politique uniquement pour bloquer Sonko. Avec les procès contre lui, le maire de Ziguinchor pourrait facilement se retrouver en prison. Ainsi couper de toute élection. Une arrestation qui n’aura aucune incidence dans la marche de la République. Macky a réussi à écarter Khalifa Sall et Karim Wade de toutes les élections précédentes. Ces deux leaders sont obligés de quémander une amnistie pour faire partie de la présidentielle de 2024.

Pourtant Khalifa Sall et Karim Wade étaient aussi puissants et dangereux que Sonko. Ce qui n’a pas empêché à Macky de les envoyer en prison. L’homme qui a réussi à envoyer le fils du tout-puissant Abdoulaye Wade en prison, ne reculera pas devant Sonko…abandonné par la plupart des jeunes. Pour éviter le scénario catastrophique qui l’attend, Sonko devrait aller à la table du dialogue pour dire ses vérités au commandant en chef. Voilà comment le leader de l’opposition radicale pourrait éviter le plan d’esseulement de Macky

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru