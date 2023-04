Sonko fuit le procès Adji Sarr…Il refuse de prendre sa…

Ousmane Sonko n’est pas le guerrier qu’on croit. Prompt à insulter les magistrats, les policiers et les militaires, le leader du Pastef fuit le procès de l’affaire du viol présumé de Adji Sarr retenu le 16 mai prochain. Bombant le torse devant la presse et sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko se débine comme un froussard à la vue de l’huissier venu lui remettre la convocation du procès. Xibaaru vous donne les détails des allers et retours des huissiers au domicile du leader du Pastef qui se cache sous la table…Exclusivité !

Ousmane Sonko ne divertit plus la population sénégalaise ? Une seule question apparaît sur la table. Ousmane Sonko ne se sent pas à l’aise depuis que la date de son procès a été fixée suite à l’accusation fixée à son endroit par Adji Sarr, une jeune fille, ancienne masseuse au salon Sweet Beauty, pour viols successifs et menaces de mort. Ousmane Sonko ne dort plus du sommeil du juste. Il est comme perturbé à chaque fois que l’on évoque ce cas qui l’oppose à Adji Sarr.

Revenant de son voyage Ziguinchor et ayant appris la date du procès, Ousmane Sonko faisait le malin devant les micros et sur les réseaux sociaux : « Alhamdoulillah ! Nous voilà bien revenu à Dakar après dix jours d’intenses activités en Casamance, où le Kaldu et autre Étodié nous ont également fait beaucoup de bien. Décidément, chaque annonce d’une tournée populaire déclenche chez nos vis-à-vis une hystérie politico-judiciaire qui vire à la schizophrénie », a posté sur Facebook le maire de Ziguinchor.

Ndékétéyo quand les huissiers se sont présentés chez lui, Sonko a fait dire à ses gardes du corps qu’il était absent. Et pourtant il était dans sa maison. Contrairement à ce qu’il veut faire apparaître, c’est la trouille auprès d’Ousmane Sonko dont on ne veut même plus sentir les culottes tant elles puent. Malgré ses dénégations, Ousmane Sonko a toujours fui, utilisant multiples prétextes entre lui et la jeune fille Adji Sarr pour éviter leurs confrontations devant les représentants de la justice.

Ousmane Sonko a fait abus de son mandat de député qu’il détenait à l’époque, rien que pour manipuler à l’opinion en criant à un complot d’Etat pour ne pas répondre à une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie. Ousmane Sonko avait peur à cette étape de répondre à une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie, alors qu’il était convoqué non pas comme un coupable. Il était convoqué tout juste à l’époque comme un simple témoin qui devait être auditionné en attendant la suite qui devait être portée à l’affaire.

Que cherche-t-il à cacher ?

Ce n’est qu’après avoir été entendu dans sa version des faits que les enquêteurs devaient se faire valoir qu’il devait être poursuivi par la justice oui ou non. Au cas où c’était oui, son immunité parlementaire allait être levée, suivant la justice en vigueur au Sénégal. Ousmane Sonko avait suivi la voie politicienne, cherchant à manipuler l’opinion en parlant de complot d’Etat contre sa personne, rien que pour ne pas déférer à la convocation de la justice.

Suffisant pour convaincre tous ceux qui sont convaincus des arcanes judiciaires qu’Ousmane Sonko cherchait à cacher certaines vérités aux Sénégalais en faisant tout pour se substituer aux arcanes de la justice. Ousmane Sonko ment dans cette affaire aux Sénégalais. Il y a certaines choses qu’il ne tient pas à révéler publiquement et qu’il veut cacher aux Sénégalais, si réellement il ne tient qu’à la manifestation de la justice.

Pourquoi, dès le début il n’a pas voulu répondre à la convocation de la Section de recherches de la gendarmerie se réfugiant derrière son immunité parlementaire, alors que tel n’était pas le cas à cette enquête pour accusation de viol portée à son endroit. Ousmane Sonko a préféré utiliser la voie de la rue pour ne pas déférer à sa convocation où à cette étape, il n’allait être entendu qu’à titre de témoin.

Ousmane Sonko n’est plus serein

Dans cette affaire dont il est accusé par la jeune masseuse Adji Sarr ancienne masseuse au salon Sweet Beauty, Ousmane Sonko ne se sent visiblement pas à l’aise. Il accuse l’Etat d’avoir ourdi un complot contre sa personne, rien que pour l’éliminer des prochaines compétitions électorales, alors qu’il n’est pas exempt de reproches. Ousmane Sonko peut-il alléguer pourquoi il s’est rendu dans un salon de beauté à une heure de la nuit, alors que le Sénégal était plongé en plein couvre-feu.

Après ses multiples simulacres pour ne pas déférer à l’action de la justice, Ousmane Sonko sait qu’il doit répondre de certains faits dont visiblement il ne se sent pas à l’aise. La date de son procès sur cette affaire de viol a été fixée. Ousmane Sonko qui clame son innocence et crie à un complot d’Etat contre sa personne, devait être le premier à acclamer la date fixée pour la tenue du procès afin que son honneur soit à jamais blanchi.

Hélas, les acteurs de la justice chargés de lui remettre sa convocation pour répondre devant le tribunal ont du mal à le trouver à son domicile. Ousmane Sonko, tel un oiseau s’est subitement volatilisé. Les huissiers ont fait plusieurs allers et retours, mais le chef du Pastef était toujours absent. Et quand un huissier téméraire le croise, Sonko refuse de prendre sa convocation.

Ses avocats font le mort et aucun d’entre eux n’est assez courageux pour prendre la convocation pour le procès du 16 mai.

Sonko est un poltron car il sait que le jour de l’audience, des preuves que le procureur a gardées au chaud feront surface.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn