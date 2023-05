Sonko est foutu…il perd l’appui de Barth pour « brûler » la…

Il est prêt à tout pour ne pas aller au procès de l’affaire Adji Sarr. Quitte à brûler Dakar, Ousmane Sonko ne veut pas de confrontation au tribunal avec Adji Sarr qui lui réserve une surprise désagréable. Il pourrait tout perdre dès l’ouverture du procès où la masseuse montrerait sa face cachée. Alors il essaie de négocier l’appui de Barthélémy Dias (Barth) pour rendre ingouvernable la capitale le 12 mai prochain lors de la manif du F24. Barth va-t-il accepter la main brûlante de l’opposant radical pour saccager la ville dont il est l’édile ? La sortie musclée de ce dernier laisse présager un échec de Sonko dans la capitale.

Ousmane Sonko est prêt à tout pour que sa confrontation avec Adji Sarr ne se tienne pas. Pour cela, il est en train de remuer ciel et terre. Ce n’est pas pour rien qu’il se met à tout bout de champ de récuser la justice qu’il accuse d’être à la solde de Macky Sall. Le leader de Pastef a peur du procès où des déballages vont être faits. Et depuis qu’il a été accusé de viols répétitifs et de menace de mort, il a tout fait pour fuir la justice.

Même, lorsqu’il a été contraint de se présenter devant le juge d’instruction en présence de son accusatrice Adji Sarr pour une confrontation, Ousmane Sonko avait refusé de répondre à certaines questions. Son alibi était tout trouvé. Il accusait le maître des poursuites de ne pas être neutre dans cette affaire. C’est connu avec Ousmane Sonko, il faut être favorable à lui, sinon on est son ennemi. Et, en ce moment, il peut distiller tout un tissu de mensonges contre ta personne.

C’est comme ça qu’il fonctionne. Ousmane Sonko s’en est pris récemment à Barthélémy Dias dont le soutien ne lui a jamais fait défaut. Ousmane Sonko est très prétentieux. Il ôte le droit à Barth en tant que maire de Dakar d’inviter le Chef de l’Etat Macky Sall à venir présider le Forum solidaire et social organisé par la ville de Dakar et qui regroupe des maires venus du monde entier. Un évènement d’envergure. Mais pour Ousmane Sonko, Barth dont on sait que sur le champ politique, il n’a jamais flanché face au régime, est un traître.

Le maire de Dakar connu pour être un homme qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds, lui a finalement rabattu le caquet. Pan sur sa bouche ! Il aurait mieux fait de ne pas s’attaquer à Barth. Il en subit les conséquences. Ousmane Sonko sait qu’il a besoin du soutien de Barth, avec son procès sur l’affaire Adji Sarr qui se tient lundi prochain. Il en a fait l’amère expérience lors de son procès en appel contre Mame Mbaye Niang, malgré le verdict, c’était le calme à Dakar.

Alors que Dakar était à la pointe des manifestations à chaque fois qu’il devait face à la justice. Ousmane Sonko en a tiré les conséquences. Jamais, il ne devait s’attirer les foudres de Barth. Il tient à se racheter. Entre ses deux déclarations successives, Sonko est passé de la menace à la ruse. Dans un premier temps, il accuse le maire de la capitale de « dealer » avec le président Macky Sall. Et dans la seconde déclaration, il amadoue le maire Barthélémy Dias en disant à ses partisans de ne pas se laisser divertir et de ne point huer les leaders de Yewwi accusés de trahison lors de la manifestation prévue le vendredi 12 mai prochain.

Ousmane Sonko évite une confrontation directe avec Barthélémy Dias, ce qui pourrait lui coûter le soutien de la capitale où il veut marquer le coup. Sonko veut embraser la capitale pour contraindre Macky à négocier avec lui ou faire passer sa candidature par la force. Barthélémy Dias va-t-il lui servir sa capitale dans une poêle chauffée à 200°C ? Barthélémy Dias vient de répondre à Sonko. Il ne suivra pas Sonko dans ses « délires »…

Barthélémy Dias va-t-il aussi laisser le F24 « saccager » toutes les réalisations de sa mairie ? Ousmane Sonko sait qu’il risque de perdre le soutien de Dakar s’il est en confrontation directe avec Barth. Il passe par la ruse pour attirer le maire la ville de Dakar pour la réussite de la manif du F24 qui se tient 4 jours avant le procès Adji Sarr. Sonko veut embraser la capitale pour éviter le procès. Mais, c’est peine perdue pour lui. Ses intérêts ne sont plus les mêmes avec ceux de Barth. Il l’a cherché…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn