La violence de Sonko se généralise…Macky va gouverner dans la douleur

Le Président Macky Sall entame le dernier virage de son second mandat. A moins de dix mois de la présidentielle, le chef de l’Etat est soupçonné de briguer un troisième mandat. Mais le locataire du Palais devra faire face à une très grosse menace. La «Sonkomania» commence à contaminer les sénégalais. Cette maladie aura des effets désastreux si elle se généralise. La gestion calamiteuse de l’entourage de Macky ne lui facilite pas la tâche.

Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a complètement changé la politique sénégalaise. Ousmane Sonko a réussi à imprimer sa marque. La politique de Sonko se résume, désormais, à la résistance et à la désobéissance. Tous les discours du chef de l’opposition tournent autour de la violence. Pour le principal adversaire de Macky Sall, il ne peut être président que grâce à un soulèvement populaire.

Les erreurs de Sonko ont fini par précipiter sa déchéance. Après avoir ruiné toutes ses chances, il engage le Sénégal sur le chemin de la guérilla. Cet amour de la violence, est la «Sonkomania». Une maladie qui pousse les sénégalais à investir les rues pour avoir gain de cause. Elle commence à se généraliser. Sonko a tellement démystifier la prison que les jeunes n’ont plus peur de défier les forces de défense et de sécurité dans les rues. Ce qui s’est passé à Ngor est une parfaite illustration de ce phénomène très contagieux.

Depuis quelques jours, les jeunes Lébous ont adopté la stratégie de Sonko pour défendre leur terre. Ce petit village est le théâtre de violents affrontements depuis quelques jours. Ce mardi, l’irréparable s’est produit avec le décès d’une jeune fille de 15 ans. De quoi faire sortir Macky Sall de son silence habituel. Dans une radio de la place, il a appelé au dialogue. Un dialogue qui a abouti à un compromis. Une petite victoire des Ngorois qui ont su tenir tête aux forces de l’ordre avec tout leur arsenal.

De quoi pousser Sonko à essayer de s’incruster dans un combat qui est loin d’être politique. Ce qui s’est passé à Ngor doit servir de leçon à Macky Sall et aux pourfendeurs du troisième mandat. Si Ngor, un petit village, a pu tenir. Qu’en adviendra-t-il si tous les sénégalais résistent à son projet impopulaire ? Cette question, le chef de l’Etat devrait se la poser chaque jour. Sonko a changé les mentalités. Désormais, les sénégalais ont adopté la stratégie de la rue pour faire passer leur message.

La violence aveugle des forces de l’ordre n’arrange pas les choses. Elle ne fait qu’attiser la haine des sénégalais envers le pouvoir de Macky Sall. Des situations que Sonko essayera toujours d’exploiter. Et si le pays en est arrivé à ce niveau, le chef de l’Etat y a sa part de responsabilité. Macky Sall semble promouvoir la médiocrité et le vol. De nombreux ministres catastrophes continuent de faire comme bon leur semble dans un gouvernement qui devait être de combat.

Les choses ne seront plus ce qu’elles étaient auparavant. Sonko a réussi un coup de maître. Il a réussi à mettre dans la tête de beaucoup de jeunes qu’ils n’auront gain de cause qu’en employant la force. Ce qui présage le pire. Le Président Macky Sall a été très clair : il ne compte plus laisser ce qui s’est produit en mars 2021 se reproduire. Ce n’est pas un hasard si Antoine Diome occupe le ministère de l’Intérieur. Il a réussi à faire capoter tous les plans du patriote en chef. Espérons que cela suffise pour arrêter le danger qui guette le pays.

Ce qui se profile à l’horizon n’augure rien de bon pour le Sénégal. Les autorités doivent endiguer la «Sonkomania». Si Macky Sall n’arrive pas à arrêter le fléau, il va gouverner très difficilement. De violentes manifestations sont à craindre dans les jours à venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru