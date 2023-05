Barth ridiculise Yewwi…Et met à nu la dictature de Sonko

Le Président Macky Sall est prédisposé à dialoguer avec l’opposition. Mais son appel n’a pas encore trouvé un écho favorable. De nombreux opposants ont rejeté la main tendue du chef de l’Etat. Tout le contraire de Barth et Khalifa Ababacar Sall. Le leader de Taxawu Sénégal, par contre, est prêt à s’asseoir avec le locataire du Palais. Une décision qui ne ravit pas Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de réduire Yewwi Askan Wi a sa plus petite expression.

Ousmane Sonko est loin d’être sincère dans son compagnonnage avec Khalifa Sall et Cie. Le patriote en chef et ses partisans se sont retournés contre Khaf. Ils lui reprochent sa poignée de main avec Macky Sall. Mais aussi son désir de répondre au dialogue lancé. Pour cela, Sonko retourne Yewwi Askan Wi contre Khaf. Cette coalition a sorti un communiqué laconique uniquement dans le sens de défendre les intérêts du maire de Ziguinchor. Un document qui prouve clairement que Yewwi est une coalition exclusivement à la solde de Sonko.

Ce communiqué est vraiment nul et vide de sens. Pour plaire à Sonko, Yewwi a préféré jouer sa crédibilité. Contrairement à ce qu’il est écrit, les services de la présidence n’étaient pas les seuls à avoir pris des photos lors de cette ouverture. Sur sa page Facebook, le maire de Dakar a partagé les mêmes images prises par les services de Com de la ville de Dakar. Mieux, Barthélémy Dias a réduit à néant tout ce que les membres de YAW ont écrit.

« C’est moi, en tant que maire de Dakar qui ai pris sur moi la responsabilité, en ma qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter solennellement son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce sixième forum », a déclaré Barthélémy Dias ce samedi. Une déclaration qui démonte les mensonges véhiculés dans le communiqué non signé et daté du 5 juin 2023 (une date du futur).

Cette sortie de Barthélémy Dias révèle que certains leaders de la coalition de YAW suivent la logique de Ousmane. C’est-à-dire la politique basée sur la haine et la violence. Il n’y a rien de mal si le Président Macky Sall serre la main à Barthélémy Dias ou Khalifa Sall. Avant d’être des hommes politiques, ce sont des Sénégalais et même avant d’être Sénégalais, on est des êtres humains civilisés. Mais quand on suit la logique Pastéfien, on est obligé d’être un fanatique à la solde de Sonko et ses ouailles.

Le leader de Pastef est un homme qui ne pense qu’au chaos. Et pourtant, Sonko n’a pas hésité à s’afficher publiquement avec Mame Boye Diao. Tout le monde a vu son accolade avec le directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC) lors d’une cérémonie religieuse à Bignona. Mais vu que c’est Sonko, personne n’en parle. À la limite on trouve celà normal. Alors pourquoi diable refuser à Khalifa Sall ce qu’on accepte pour le maire de Ziguinchor. Voilà en quoi le patriote en chef a réduit Yewwi Askan Wi. Une petite armée à son solde.

Désormais, il devient impératif pour Yewwi d’avoir un agenda différent de celui de Sonko. Cette coalition est suffisamment outillée pour n’être qu’une arme entre les mains d’un leader impulsif. La voie prise par Sonko n’est pas celle de YAW. Les attaques contre Khalifa Sall et les dérives verbales vont briser l’union au sein de cette coalition. Barthélémy Dias n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Même pour Sonko, le maire de Dakar n’acceptera jamais de se coucher.

Sonko vient d’ouvrir un nouveau front. Utiliser Yewwi pour s’attaquer à Khalifa Sall est la chose la plus bête que Sonko est fait. Barthélémy Dias a lancé la première salve de la riposte. Dias-fils est connu pour sa fidélité envers le leader de Taxawu Sénégal. S’il s’aventure à rajouter Khaf sur sa liste, il ne verra pas sa chute venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru