Le premier tour de la présidentielle joué…2024 ce sera sans Sonko

C’est fini pour le projet Pastef ! A force de tirer à tout va, Ousmane Sonko vient de compromettre sa candidature pour la présidentielle. L’appel de Mame Mbaye Niang, dans l’affaire Prodac, vient d’éliminer le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité. Désormais, il n’y a plus de doute, le maire de Ziguinchor a perdu son éligibilité. En français simple, Sonko est exclu de la course présidentielle.

Le verdict est tombé et c’est Mame Mbaye Niang qui obtient gain de cause. Ousmane Sonko a été condamné en appel à six (6) mois avec sursis. Le leader de Pastef est reconnu coupable d’injures et de diffamation. Le juge Mamadou Ciss Fall a confirmé la somme de 200 millions FCFA de dommages et intérêts. Un verdict qui vient sceller le destin politique de Sonko. Ses chances d’être candidat à la présidentielle sont réduites à zéro. Ce qui n’est pas du goût de ses souteneurs.

En effet, l’article L29 du code électoral a envoyé Sonko devant le peloton d’exécution. Cet article tant contesté stipule : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale (…) les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L28 ». Sonko vient ainsi de bousiller tout ce que Pastef a construit pour qu’il soit président.

Ses tergiversations ont fini par coûter cher à ce principal parti de l’opposition. Comme l’avait démontré Xibaaru, parler de Mame Mbaye Niang n’avait aucun rendement pour Sonko. Mais le patriote en chef est devenu méconnaissable depuis qu’il a été accusé de viol. Sonko multiplie les bêtises et les errements verbaux. Désormais, il vient d’ouvrir la voie aux miraculés de l’opposition. Khalifa Sall et Karim Wade peuvent espérer être de la course pour 2024. Tout le contraire du maire de Ziguinchor.

Le leader de Taxawu Sénégal est assuré de sa candidature. Khalifa Sall est en pleine campagne. L’ancien maire de Dakar a entrepris des séries de tournées à l’intérieur du pays. Mieux, Khaf est prêt à dialoguer avec Macky pour valider sa candidature. Et si par malheur il n’obtenait pas une amnistie, Barthélémy Dias pourrait prendre la relève. L’édile de la capitale prend ses marques et se démarque de Sonko. Le patriote en chef est devenu source de problèmes.

Mais Sonko n’a pas dit son dernier mot. Sonko se prépare au combat final. Le leader de Pastef a même fait son testament. Il semble déterminé à être candidat par force. Le maire de Ziguinchor compte sur la rue pour valider sa candidature. Les patriotes se préparent à en finir une bonne fois avec le régime de Macky. Les jours à venir risquent d’être très mouvementés. Le «Gatsa Gatsa» pourrait, cette fois-ci, être du concret. Malheureusement, Macky a coupé la tête du serpent. Plus de trois cent patriotes sont en prison.

Être candidat à la présidentielle par la force de la rue est une grosse erreur. Macky est disposé à ne plus laisser le scénario de mars 2021 se reproduire. Antoine Félix Abdoulaye a mis ses hommes en alerte maximum. L’histoire politique de ces dernières années a démontré que la résistance n’a jamais permis à un leader de valider sa candidature. Khalifa Sall et Karim Wade étaient aussi puissants que Sonko quand Macky les écartait des élections. Leurs partisans ont été gazés et arrêtés en vain.

Pastef doit déjà commencé à chercher un plan B pour la pprésidentielle. La situation de Sonko risque de s’empirer. Il reste au PROS (Président Ousmane Sonko) un procès fatidique dans une semaine. L’affaire Sweet Beauté va sceller à jamais le destin de Sonko. En somme : «Macky dou book, Sonko dou book» (Macky ne sera pas candidat, Sonko ne sera pas candidat).

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru