Sonko et le syndrome Idrissa Seck…la gloire et après la chute brutale

Ousmane Sonko vit une gloire inouïe. Dans les rues de Dakar, Mbour et Mbacké, les sorties du leader du Pastef entraînent des scènes de liesses hystériques comparables à celles que les Sénégalais ont vécu entre 2004 et 2007 lorsqu’un certain Idrissa Seck défiait le géant Abdoulaye Wade. Celui que l’on surnommait « Ndamal Cajor » suscitait alors l’espoir de tout un peuple avec sa vague orange qui noyait les lignes bleues de Wade…Jusqu’à ce jour où il succomba aux délices d’une audience meurtrière. Aujourd’hui, le rouge et le vert de Pastef décorent les rues et Sonko idolâtré…en attendant la chute comme Idrissa Seck.

Ousmane Sonko est dans ses nuages. A chacune de ses sorties, c’est une foule immense qui est derrière lui et qui l’accompagne. Ousmane Sonko capte les foules. Pour lui, rien ne pourra lui résister en 2024, et qu’il sera le prochain Président de la République du Sénégal. Il en est si tellement sûr, qu’il se met à menacer de ses foudres, de ses représailles au sortir de l’élection présidentielle de 2024, des hommes de tenue, des magistrats, des marabouts qui, croit-il, ne se soumettent pas à lui.

Ousmane Sonko certes, draine une immense foule derrière lui, à chacune de ses apparitions publiques, mais doit faire tout de même attention. La désillusion pourrait être trop amère pour lui. Qu’il le veuille ou non, leleader des <patriotes est rattrapé par des dossiers judiciaires qui peuvent signifier pour lui, son arrêt de mort, en cas de condamnation. Même sa plainte qu’il menace à l’endroit de Cheikh Yérim Seck qu’il accuse de diffamation à son endroit après la parution du livre de ce dernier, pourrait être une pilule amère à avaler pour lui…

D’ailleurs, depuis que Cheikh Yérim Seck a répliqué sur sa menace de plainte, promettant des déballages sur ses escapades nocturnes sur la Corniche, Ousmane Sonko semble avoir mis la pédale douce. Depuis, il ne parle plus de cette plainte. Ousmane Sonko a-t-il peur d’affronter Cheikh Yérim Seck ? Ils sont nombreux à penser que la tête de file de PASTEF a beaucoup de choses qu’il veut cacher et qui risquent d’être étalés sur la place publique, s’il va jusqu’au bout de sa menace d’une plainte.

Dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, Ousmane Sonko a fait preuve de nombreuses volte-face, semant le doute dans la tête de ses défenseurs les plus acharnés dans ce dossier. Ousmane Sonko, dès le début, avait déclaré qu’il ne connaissait pas le salon Sweet Beauty où Adji Sarr martèle que c’est là où se sont déroulés tous les viols qu’elle a subis de la part du leader de PASTEF. Confondu par les caméras de surveillance qui l’ont filmé plusieurs fois entrer dans ce salon, Ousmane Sonko a commencé à parler d’un complot ourdi contre sa personne et visant à l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

Ousmane Sonko menace de ne pas se présenter au tribunal le jour fixé pour la date du procès. Là aussi, de quoi Ousmane Sonko a-t-il peur ? L’on en déduit tout simplement qu’il a des choses à se reprocher dans cette affaire et qu’il craint que cela ne soit mis sur la place publique le jour du procès. Ce qui équivaudrait sa liquidation politique, surtout s’il était condamné par la justice.

Idem dans l’affaire qui le lie à Mame Mbaye Niang. Après avoir menacé attendre de pied ferme la plainte du ministre du Tourisme sur l’affaire PRODAC dont il l’accuse d’avoir détourné des milliards de FCFA, Ousmane Sonko change de fusil d’épaule. Il avait déclaré n’attendre que le procès pour faire d’autres divulgations. En tentant de refuser à la convocation de la justice, et en criant encore à un complot d’Etat ourdi contre sa personne, Ousmane Sonko donne là aussi l’impression qu’il ne peut échapper à une condamnation, car ne détenant aucune preuve comme il l’affirmait.

Moralité. Ousmane Sonko est devenu le chouchou du public à cause de son discours de bonne gouvernance tout comme Idrissa Seck en son temps qui avait dénoncé la mainmise de la famille de Wade sur le pouvoir. Ousmane Sonko comme Idrissa Seck enivrait les foules quand il sortait, connait la même voie. Ousmane Sonko comme Idrissa Seck avait des formules assassines dans son discours. Et comme Idrissa Seck, Ousmane Sonko va tomber de son piédestal à cause des scandales.

Idrissa Seck avait tout perdu lorsqu’il a accepté une audience avec Me Abdoulaye Wade à la veille de l’élection présidentielle de 2007. Et Ousmane Sonko doit faire face à deux procès comme nous l’évoquons, qui seront sans doute le début de la chute aux enfers.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn