Macky frappe Sonko là où ça fait très mal…ça va barder !

Il n’y a plus de doute ! Ousmane Sonko est le plus grand problème auquel le président Macky Sall et son gouvernement font face. En quelques années, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), a réussi à se hisser au sommet devenant le chef de l’opposition. Depuis lors, il intensifie ses assauts sur le « Macky ». Des attaques qui ne laissent plus le pouvoir indifférent. La machine politique Benno Bokk Yakaar tente de riposter difficilement aux attaques des patriotes. Alors, le locataire du Palais tente de couper la tête du serpent. Macky veut assécher les finances de Pastef avant 2024…

La présidentielle est dans une année et Ousmane Sonko continue d’être un problème pour Macky Sall. Le patriote en chef ne rate plus une seule occasion de cogner sur le pouvoir en place. Cette fougue de l’actuel maire de Ziguinchor a séduit une bonne partie des jeunes. Ce qui fait de lui un adversaire dangereux. Sa présence dans la course à la résidentielle de2024 menace gravement les chances de Macky Sall de faire passer son projet de troisième mandat très contesté. Sonko a les arguments pour convaincre. Mais il a aussi cette capacité à occuper la rue pour faire entendre ses arguments. Alors, le pouvoir ne peut laisser une telle menace compromettre leurs plans.

Tous les plans ourdis par Benno pour neutraliser Sonko sont tombés à l’eau. Depuis mars 2021, toutes les procédures judiciaires entreprises contre Sonko sont taxées de complot. Accusé de viols et menaces de mort par Adji Sarr, le patriote en chef se pavane dans les rues comme s’il n’avait rien à se reprocher. Traqué par Mame Mbaye Niang pour diffamation, Ousmane Sonko n’est toujours pas encore fixé sur son sort. Ce qui pousse certains à se dire que Sonko est un intouchable. Et si Sonko se croit si puissant, c’est parce qu’il a une bonne partie de la jeunesse à son service. Ces jeunes n’hésitent pas à donner leur vie et leur argent pour que le « projet » voit jour.

Alors, Macky tente une nouvelle approche pour freiner l’avancée de Ousmane Sonko. La Sûreté urbaine, à la trousse des proches du maire de Ziguinchor, fouille dans les finances de Pastef. Et c’est Kopar Express qui est dans le viseur des enquêteurs. Cette plateforme de financement participatif en ligne est souvent utilisée par les Patriotes pour faire des collectes de fonds. Depuis que Hannibal Djim est arrêté, le pouvoir tente de bloquer le financement de Pastef.

En effet, lors de sa dernière levée de fonds, Pastef avait amassé un joli pactole de plus de 333 millions. Cette belle somme doit permettre à Ousmane Sonko de faire tranquillement son Nemekou Tour. Et présentement, une cagnotte de 150 millions est lancée pour acheter au PROS une voiture blindée.

Cette plateforme est d’une importance capitale pour Pastef qui tire la majorité de ses fonds des collectes. Pastef est le seul parti qui ose lancer des journées de collectes de fonds qui génèrent des millions sans aucune traçabilité légale. La fortune de Sonko laisse plus de questions que de réponses. Alors réunir des millions sur une plateforme en ligne ne laisse pas paraître une très grande transparence financière. Les adversaires de Pastef vont tenter de frapper au cœur de leur finance. Au-delà de Kopar Express, il ne serait pas fortuit de voir le ministère de l’Intérieur s’en prendre aux autres systèmes de transferts qui permettent à Pastef d’amasser tout son pactole.

Car ce que cherche le pouvoir, c’est écarter Sonko de la présidentielle. A défaut de le faire condamner dans les deux procès, le pouvoir va couper les vivres à un opposant gênant. Macky veut juste assécher les finances de Pastef. Et couper le robinet à Kopar Express serait un premier pas. Mais les patriotes ont toujours su déjouer les pièges du régime. Leur désamour pour Macky Sall les pousserait à soulever des montagnes. Mais le pouvoir pourrait toujours user d’autres moyens plus radicaux pour « éliminer » Pastef.

Alors, les patriotes doivent déjà commencer à redoubler de vigilance. S’ils veulent envoyer leur leader au Palais, ils font faire plus que brûler des pneus et se battre avec les forces de l’ordre. La politique obéit à certaines règles et il faut être futé pour réussir à les appliquer. Si on passe à tout régler par la force, on finit par se faire engloutir dans ses propres turpitudes.

Sans collecte de fonds, Pastef aura du mal à battre campagne. A moins que Ousmane Sonko ne possède des milliards cachés quelque part ou qu’il ne soit financé par certaines forces occultes comme l’affirment certains. Quoiqu’il en soit, Macky est sur les traces de Sonko et le chef de l’Etat ne compte pas lâcher de sitôt sa proie.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru