Législatives : Sonko et les patriotes ont peur de ce candidat…

Les élections législatives du 17 novembre 2024 approchent. Dans les états-majors des partis politiques, l’heure est au dernier réglage. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se bat pour avoir une majorité confortable. Mais les hommes de Ousmane Sonko sont loin d’avoir l’esprit serein. Ils sont perturbés par une tête de liste d’une Coalition de l’opposition. Et pourtant, ce candidat n’est pas donné favori dans ce scrutin.

Après la victoire du président Bassirou Diomaye Faye, personne ne pensait que des élections allaient faire peur à Pastef. Mais on est loin du compte. Les prochaines élections législatives hantent le sommeil des Patriotes. Ousmane Sonko et ses hommes y vont avec une grande incertitude. Depuis leur arrivée au pouvoir, le premier ministre et ses hommes traînent du pied sur les urgences du pays. La frustration se lit sur le visage des Sénégalais qui peinent à voir le «PROJET» de Sonko.

Mais ce n’est pas le seul problème des Patriotes. Une tête de liste inquiète la bande à Sonko. Malgré leur fameux mot d’ordre, «focus» sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent s’empêcher de souhaiter que des candidats se retirent de la course. Un sentiment d’inquiétude qui ne passe plus inaperçu chez des patriotes qui cherchent les voies et moyens pour éliminer des adversaires plutôt que de les affronter.

Barthélémy Dias est devenu un véritable problème pour les patriotes. Depuis sa brouille avec son ancien ami, Barthélémy Dias est dans le collimateur des patriotes. Ces derniers font tout pour l’éliminer de la course. Quand le Pastef est arrivé au pouvoir, des membres de ce parti ou sympathisants ont demandé à ce que la mairie de Dakar lui soit retirée. En lieu et place, ces patriotes ont tout bonnement proposé l’installation d’une délégation spéciale. Ce, parce que les patriotes croient que le maire de Dakar a trahi Sonko.

Dans une sortie, le leader des Patriotes avait même accusé Barthélemy Dias de «Judas» et avait soutenu ne pas être au courant des échanges nocturnes entre le maire de Dakar et Macky Sall dans le cadre du dialogue national. Dias-fils ne s’était pas fait prier pour apporter une réplique salée. Et Sonko lui avait opposé le silence. C’est par cet acte que le divorce entre Pastef et Taxawu Senegaal a été scellé. Khalifa Ababacar Sall a été, par la suite, hué lors d’un meeting de Yewwi askan wi (Yaw) à la Place de la Nation par des membres du parti Pastef. Depuis lors, les relations ne sont plus au bon fixe.

Et Barthélémy Dias continue de causer du soucis aux patriotes malgré son silence. Le maire de Dakar aura encore la possibilité d’affronter Ousmane Sonko. Il dirige la liste de la coalition Sam Sa Kaddu. Dans cette liste proportionnelle, Anta Babacar Ngom du parti ARC est en deuxième position. Elle est suivie de Cheikh Tidiane Youm du PUR. L’ex-candidat à la présidentielle Déthié Fall se retrouve à la cinquième (5) position. L’ex-député Pape Djibril Fall occupe la 7e place. Le leader du mouvement AGIR, Thierno Bocoum, est à la 9e position. Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Gueum sa Bopp, est à la 11e place sur la liste nationale de la coalition Sam sa Kaddu.

Ce mardi, Walf a annoncé que la candidature de Barthélémy Dias était rejetée par le Conseil constitutionnel. Une fausse information partagée par une bonne partie de la presse. Mais aussi largement commentée par les patriotes. Pour de nombreux observateurs, ceci n’est rien d’autre qu’un sentiment de crainte des patriotes qui redoutent la bataille de Dakar. Quoiqu’il en soit, Ousmane Sonko et Barthélémy Dias vont croiser le fer.

Ousmane Sonko et ses partisans doivent se préparer à la bataille contre Barthélémy Dias. Le maire de Dakar n’est pas du genre à se laisser faire. Et son silence veut dire beaucoup de choses.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn