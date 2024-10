Reddition des comptes, Haute cour de justice…Tout ça pour Macky Sall et Amadou Ba

L’opposant Ousmane Sonko avait promis la reddition des comptes et la prison pour tous ceux qui avaient détourné des fonds publics. Aujourd’hui, au pouvoir, le premier ministre Ousmane Sonko met ses menaces à exécution. Les responsables politiques du parti au pouvoir préparent déjà les populations à ce qui pourrait ressembler à la poursuite de toutes les grosses pontes de l’ancien régime. Après l’expression « reddition des comptes », c’est la « Haute Cour de Justice » qui est apparu dans le lexique des nouveaux dirigeants qui visent tout simplement Macky Sall, son ancien PM, Amadou Ba et plusieurs anciens ministres.

L’ancien président de la république, Macky Sall, son ancien premier ministre, Amadou Ba et plusieurs anciens ministres sont dans le viseur du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir au Sénégal depuis le 24 mars 2024. Les patriotes de Sonko veulent faire payer aux anciens dirigeants, leur « gestion calamiteuse des deniers publics » pendant les 12 années de pouvoir de Macky Sall. Ce dernier qui revient au Sénégal pour battre campagne pour les Législatives, va faire face à un premier ministre vindicatif.

Macky Sall revient pour participer aux législatives et cela n’est pas du goût des nouvelles autorités qui voient en lui une menace. Au départ, Macky Sall n’était pas dans le viseur des nouvelles autorités. Il y avait le protocole du Cap manuel qui garantissait le départ du Sénégal de Macky en toute quiétude. Mais ce protocole n’avait pas prévu le retour précipité dans l’arène politique de Macky Sall. Mais depuis que Macky est choisi tête de liste d’une coalition aux législatives et son retour au Sénégal annoncé dans la presse, les patriotes annoncent la création d’une Haute Cour de Justice.

Arrivé au pouvoir en mars 2024, Pastef avait annoncé les prémices d’une chasse aux sorcières. C’est le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad), Waly Diouf Bodian, responsable de Pastef qui a lancé la première alerte : « Je ne pense pas que nous pourrons gérer ce pays tranquillement avec des dizaines d’opposants qui sont milliardaires. Je m’en arrête là. Nous ne pouvons pas laisser ces gens circuler librement dans un pays sous-développé (…) Nous ne pouvons pas gérer ce pays dans ces conditions ». Le DG du Port visait principalement Amadou Ba taxé de milliardaires par les patriotes de Sonko.

Les cibles de Sonko et ses patriotes étaient uniquement l’ancien premier ministre et quelques ministres. Mais l’annonce du retour de Macky Salla changé la donne. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui présentait les conclusions du travail de diagnostic approfondi a accusé nommément l’ancien président : « La politique d’endettement effrénée sous le président Macky Sall a donné lieu à l’utilisation des ressources non transparente et favorable à une corruption généralisée…une « méthodologie (…) pour détourner en masse des deniers publics ». C’est Macky Sall qui est directement visé.

Et le mardi dernier, c’est le chargé de communication de Pastef, El Malick Ndiaye, par ailleurs ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, qui ouvre la voie des poursuites judiciaires à l’encontre de Macky et ses ministres : « ces pontes de la nouvelle opposition savent que si Pastef a une majorité absolue à l’assemblée nationale, nous allons installer la Haute cour de la justice pour poursuivre certains bandits à col blanc qui amusent actuellement la galerie. Parce que Macky Sall a changé, avant de partir, la donne au niveau de la CREI qui, dans sa forme actuelle, ne peut pas les poursuivre ».

Il faut savoir que le Président de la République n’est justiciable devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison et que les membres du Gouvernement répondent devant cette juridiction des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Macky Sall, Amadou Ba et plusieurs ministres de l’ancien régime sont avertis. Sonko et les responsables de Pastef sont prêts à tout pour conserver le pouvoir et dérouler leur PROJET.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn