Reddition des comptes : Deux (2) ministres et un ex (1) DG annoncés à la DIC

L’ancien ministre des Sports et directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) Lat Diop a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux. Son dossier est l’un des cinq transmis à la Division des investigations criminelles (Dic) par le procureur du parquet financier. Celui concernant Abdoulaye Sylla (trafic d’or présumé) est déjà lancé. Ce dernier a été entendu et libéré sous convocation.

Trois autres dossiers seront bientôt pris en charge par les enquêteurs. Ils portent sur la gestion de deux autres anciens ministres et d’un ex-directeur général sous Macky Sall. Il s’agit de Mame Mbaye Niang, qui fut ministre de la Jeunesse puis du Tourisme, Moussa Bocar Thiam, qui a dirigé le département de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, et Pape Ibrahima Faye, ancien directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (Fera).

«Des manquements graves ont été constatés dans [leur] gestion des deniers publics, d’après des rapports d’enquête des corps de contrôle de l’État sur plusieurs milliards de francs Cfa», renseigne L’Observateur, qui donne l’information ce vendredi. Le journal rapporte que «les concernés seront dans les locaux de la Dic sous peu», leurs convocations ayant été déjà rédigées.

La même source, reprise par Seneweb, précise que Mame Mbaye Niang sera entendu sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) dont il assurait la tutelle en tant que ministre de la Jeunesse à l’époque des faits présumés. Moussa Bocar Thiam, selon L’Observateur, devra s’expliquer sur les recettes générées par les opérateurs de téléphonie mobile et le Fonds d’aide à la presse. Papa Ibrahima Faye, lui, sera interpellé sur les montants dépensés dans la réalisation des infrastructures routières relevant du Fera, selon le quotidien du Groupe futurs médias