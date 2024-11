Sonko et ses ministres…Hommes d’état et querelleurs de bas niveau

Le Sénégal des grands hommes se trouve dans un passé lointain. Très loin du régime d’Abdoulaye Wade qui a fait la promotion de médiocres et de celui de Macky Sall qui a mis des idiots à de hauts postes de responsabilité. On ne pourra jamais comparer des Djibo Ka, Babacar Ba, Serigne Diop, Lamine Diack, Mamadou Diop à Farba Senghor, Amath Suzanne Camara, Sonko et ses ministres. Ces derniers ont montré les carences des 3 derniers régimes. Le régime de Bassirou Diomaye Faye regorge en son sein, un premier ministre bagarreur et des ministres querelleurs qui suivent leur PM comme des moutons de Panurge.

Sonko aime se battre. Et il l’a montré à Macky Sall et son régime. Il s’est battu sans relâche pendant 4 années successives contre le pouvoir sans laisser le temps à Macky Sall et ses dignitaires politiques de souffler. Il les a acculés, accusés de tous les maux que vivent les Sénégalais avant de les terrasser à la présidentielle avec son candidat qui est aujourd’hui le 5ème président de la république du Sénégal. Mais Ousmane Sonko devenu premier ministre et ses proches nommés ministres n’ont rien perdu de leur fougue d’opposants. Au pouvoir, ils montrent par leur sorties et leurs interventions qu’ils se comportent comme des opposants.

Ousmane Sonko, pour une première fois, va respecter une promesse de campagne. Celle-ci est en rapport avec la souveraineté du Sénégal. Sonko, en pleine campagne, s’est adressé indirectement aux partenaires du Sénégal. Tout comme Wade, il veut instituer la réciprocité des visas d’entrée. « Nous devons protéger les intérêts du Sénégal et jeter des bases solides pour nos relations internationales. Tout pays qui impose des visas à nos concitoyens est confronté à la réciprocité dans nos réglementations. Que ce soit les Etats Unis, la France, peu importe le pays. Si nos citoyens sont soumis à l’obligation de visa, il est normal que nous appliquions les mêmes réglementations aux citoyens de ces pays ».

Sonko, sur un coup de tête, veut imposer les visas aux pays partenaires comme l’ancien président Abdoulaye Wade l’avait fait avant de se rétracter vu les dégâts que la réciprocité des visas avait fait dans les domaines du tourisme, du jumelage entre les villes occidentales et Sénégalaises et de la coopération décentralisée. Ousmane Sonko, sans en mesurer les conséquences, se jette dans cette voie. En pleine campagne, Sonko veut montrer qu’il est un guerrier. Alors il balance la réciprocité des visas et cite même les Etats Unis et la France. Et ce n’est pas tout. Sonko et ses ministres, dans l’affaire des accords de pêche, essaient de ridiculiser l’Union Européenne.

En 2014, le Sénégal avait signé un accord de partenariat pour une pêche durable avec l’Union européenne, en contrepartie de 1,7 million d’euros par an, permettant aux navires européens de pêcher dans ses eaux territoriales. Renouvelé en novembre 2019 pour cinq ans, ledit accord prend fin ce dimanche 17 novembre 2024, à minuit, et ne sera pas renouvelé. Par la voix de son ambassadeur Jean-Marc Pisani, lors d’une conférence de presse à Dakar le 12 novembre, l’UE reproche au Sénégal « des défaillances constatées dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ».

Pour cette info, Sonko et ses ministres se déchaînent. Ils crient partout que ce n’est pas l’Union Européenne qui refuse le contrat mais le Sénégal. Ousmane Sonko nargue l’Union Européenne : « Nous avions un problème dans notre océan qui fait que nos pêcheurs n’arrivaient plus à avoir de bons poissons, ce qui les incitait à tenter l’émigration clandestine. Avant-hier, vous avez entendu l’Union européenne dire qu’ils ne vont plus renouveler l’accord de pêche, mais ils font ça pour ne pas perdre la face ». Et ses ministres querelleurs le suivent dans sa boutade.

« L’État du Sénégal n’était pas dans la logique de renégocier cet accord », a déclaré sans ambiguïté Dr Fatou Diouf, ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires. Cette position a été renforcée par Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, qui a rappelé que le gouvernement avait déjà signalé son intention de ne pas renouveler ces accords de pêche, dans une volonté de protéger les pêcheurs locaux. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop de dire : « Des dizaines de contrats, y compris celui avec l’Union européenne, sont désormais sous la loupe de l’État »

Le Premier ministre et ses ministres sont dans une logique guerrière. Ils pensent que les navires européens privaient les pêcheurs sénégalais de ressources halieutiques. Et pourtant ce sont Dix-huit navires espagnols et français qui sont affectés par cette décision. Ces bateaux qui pêchent le thon tropical et le merlu ne représentent pas une véritable concurrence pour la pêche sénégalaise. Donc pourquoi Le Premier ministre et ses ministres s’en prennent à l’Union Européenne ? Sonko ne sait même pas que les navires européens ne pêchent pas les mêmes poissons que les pêcheurs Sénégalais. Où va le Sénégal avec un PM va-t’en guerre et des ministres querelleurs ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn