Sonko et les « Khons » de Macky et Aliou Sall…après le complot, l’assassinat

Après le complot, l’assassinat…Sonko et ses patriotes inventent les « Khons » de Macky et Aliou

Ousmane Sonko est un paranoïaque ou un schizophrène qui voit le mal partout et dans les autres depuis qu’il est devenu par la « bêtise » du « Mbourou ak soow » le chef de l’opposition au Sénégal. Il a inventé successivement le « complot Adji Sarr » sans y apporter les preuves de son innocence, la tentative d’assassinat avec le sabotage des roues de sa voiture surveillée en permanence par sa sécurité. Aujourd’hui, dans une vidéo, les patriotes de Sonko inventent la tentative d’élimination de Sonko par les forces occultes. Et ils accusent Macky Sall et son frère Aliou d’en être les commanditaires.

A ce rythme, à chaque fois que l’on se réveille, l’on se demande ce que Ousmane Sonko et ses partisans nous réservent. Ils savent verser dans le mensonge, la manipulation. Ils sont de véritables spécialistes dans ce genre. Jusqu’ici, Ousmane Sonko, avec son talent de menteur et de manipulateur, a réussi à embobiner une partie de l’opinion en faisant croire qu’il est victime d’un « complot d’Etat » dans l’affaire du Sweet Beauty. Alors que la victime se nomme Adji Sarr, et que c’est lui le présumé coupable en fait, dans cette affaire.

Pris en flagrant délit d’être sorti à une heure de la nuit où on était en plein couvre-feu pour se rendre dans un salon de beauté qui n’a rien d’un salon de massage, Ousmane Sonko nous fait croire qu’il fréquentait ce salon à cause de sa maladie qui fait qu’il doit régulièrement se faire masser. Pour un homme de sa trempe, vouloir nous faire croire qu’il a laissé de côté les spécialistes en matière kinésithérapeutique pour se rendre dans un salon de beauté parce qu’il ne dispose pas de moyens, c’est vraiment avoir du toupet.

Rien que pour se mettre au-devant de l’actualité et faire parler de lui, Ousmane Sonko s’est réveillé un beau matin pour encore faire faire croire qu’il était la victime d’une tentative d’assassinat à travers un sabotage de son véhicule, alors qu’il n’en est rien. Ainsi, fonctionnent Ousmane Sonko et tous les membres de son parti qui utilisent toutes sortes d’astuces et d’artifices, rien que pour discréditer le pouvoir.

Qui ne se souvient encore de l’affaire des 94 milliards montée savamment par Ousmane Sonko. Cette fois, Ousmane Sonko et ses partisans battent tous les records en matière de manipulation et de mensonge en faisant courir le bruit à travers une vidéo que la famille présidentielle fait recours à des pratiques mystiques pour venir à bout du leader du PASTEF. C’est un militant du PASTEF qui depuis les Etats Unis d’Amérique, poste la fameuse vidéo où il cherche vaille que vaille à faire croire qu’Aliou Sall, le frère du Président de la République, se serait rendu à Médina Gounass pour voir un marabout dans le but uniquement d’éliminer mystiquement Ousmane Sonko.

Voici la vidéo

Pour étayer son mensonge si difficile à gober, cette ouaille de Ousmane Sonko qui est établi aux Etats Unis d’Amérique accuse Macky Sall, à travers ces mêmes pratiques, est parvenu à éliminer certains grands hommes politiques, certains grands homes religieux, en citant notamment Sidy Lamine Niass. Voilà une histoire qui discrédite à nouveau Ousmane Sonko et ses partisans. Ils n’ont même pas la foi divine. Le ridicule dans cette histoire de la vidéo, c’est qu’il n’y a rien à travers les images, qui authentifie la présence de Aliou Sall à Médina Gounass. Nidi, nada, touss, sauf que des suppositions sans preuves.

La circulation de la vidéo a au moins le mérite d’éclairer l’opinion pour montrer ce que Ousmane Sonko et ses ouailles sont capables de faire, rien que pour parvenir à leurs fins.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn