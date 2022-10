Sonko gazé…Ousmane Faye refuse qu’Antoine Diome fasse de la pub pour Pastef

Ousmane Sonko a entamé une tournée politique, mais déjà, des crocs en jambes et des pièges se glissent sur son passage. De telles pratiques sont fustigées partout, et sont aux antipodes des règles d’une démocratie majeure. Comme quoi, il y a des actes contre-productifs qui desservent carrément la mouvance présidentielle et qui méritent d’être soulignés pour éviter de rendre au mauvais service au président de la République. Suffisant pour que Ousmane Faye, le leader de Manko Wattu Sénégal MWS tire sur la sonnette d’alarme et invite à cesser, au plus vite, tous ces actes qui, au lieu de déstabiliser le pastefien, lui donnent au contraire beaucoup plus d’aura et de sympathie auprès des populations.

Comment, dans un pays démocratique, peut-on mobiliser des éléments de la gendarmerie contre un simple citoyen, insignifiant à la limite, qui décide de faire une tournée pour s’enquérir de ses militants ? Non, réagit Ousmane Faye, »j’en appelle à plus de sérénité pour que cette petite affaire ne soit autant amplifiée au point de desservir la mouvance présidentielle. Les autorités se doivent, tout au moins, de tout faire pour faire jaillir le droit après la plainte qui plane sur la tête de Sonko, suite judiciaire que tout le monde attend d’ailleurs. Et s’il y a de la maladresse dans la gestion de cette affaire, les conséquences risquent d’être en défaveur du régime ».

Le leader de MWS regrette que cette lenteur sur ce dossier, avec la présumée victime dite Adji Sarr, a fait que Sonko se sent pousser des ailes pour se mettre dans le lot des intouchables. De la même façon qu’il a le droit de mener ses activités politiques sans être inquiété, mais aussi, il doit répondre de ses actes devant les juridictions de ce pays et sans retard aucun. Tout autre acte contre lui semble lui donner des faveurs alors qu’on n’est pas là pour lui faire la promotion. Il n’est qu’un manipulateur doublé d’un menteur-né, un mauvais type dangereux qui bénéficie d’un buzz gratuitement ».

Ousmane Faye d’interpeller le Ministre de l’intérieur de tout faire pour éviter de rendre un mauvais service à la mouvance présidentielle. Le président Macky Sall ne mérite pas qu’on lui joue des tours, surtout venant de ses équipes qui doivent plus faire preuve de maîtrise dans leurs actes qu’ils posent .