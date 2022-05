Sonko insulté et giflé après une vidéo compromettante…regardez

« Ousmane Sonko est le diable en personne » selon certains activistes, influenceurs et lanceurs d’alerte. Après avoir appelé à l’insurrection et demandé à déloger Macky Sall du Palais, l’indignation s’est emparée de la toile. Partis et coalitions politiques ont dénoncé le terrorisme verbal de Sonko et ceux considérés comme ses amis d’autrefois, lui ont tourné le dos et fustigé ses intentions diaboliques qui peuvent embraser le pays tout entier.

Sonko est lynché de partout après son appel à la révolution barbare qu’il prône en demandant aux jeunes d’aller déloger le président du palais. Et Ousmane Sonko invoque cette révolution générationnelle par l’affrontement direct entre les jeunes et les forces de l’ordre quel qu’en soit le prix. Et pourtant au début de sa carrière politique Ousmane Sonko avait demandé aux jeunes de ne pas se battre pour des politiciens et de ne pas donné leur vie pour des politiciens. Regardez une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Et pire après cette vidéo, c’est une volée de bois vert qui s’abat sur Sonko et cela fuse de toutes parts. Sonko traîné dans la boue par ceux qui le défendaient autrefois. Le non moins célèbre Adamo, un de ces « influenceurs » ou « activistes » de nouveaux genres avec un langage propre à lui, a demandé aux jeunes de ne pas risquer leur vie pour Sonko car ce dernier est un politicien qui ne parle que pour ses intérêts personnels…Regardez la vidéo violente de Adamo…

Makhtar le Kagoulard s’est aussi mis dans la danse pour dénoncer Ousmane Sonko qui selon lui « fuirait les journalistes en choisissant ses amis de la presse pour éviter les questions gênantes ». Et Makhtar le Kagoulard est allé plus loin en traitant Ousmane Sonko de « menteur dangereux » qui serait prêt à tout pour arriver à ses fins quitte à marcher sur les cadavres de ces jeunes qui suivent aveuglément un leader qui ne dit jamais la vérité…

