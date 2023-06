Sonko ira en prison…Des preuves sont contre lui, des ministres et des DG

Ousmane Sonko est un dangereux individu. Il voulait totalement détruire le Sénégal avec l’implication de forces étrangères lors des manifs. Et toutes les preuves sont réunies contre Ousmane Sonko. Ses téléphones ont parlé et des ministres sournois qui regardaient Macky Sall en face le jour avant de le trahir le soir en connivence avec Sonko, ont été débusqués. Le leader de Pastef préparait l’invasion du Sénégal avec des hommes assoiffés de pouvoir. Le silence de ses proches et la fuite en avant de plusieurs de ses souteneurs en disent long sur l’ampleur des dégâts…Sonko ira en prison au nom de la Justice et au nom de l’Etat…

Ousmane Sonko a été jugé et condamné à deux ans de prison ferme. Pour certains, l’Etat du Sénégal a peur d’exécuter la sentence de Ousmane Sonko en le « coffrant » à la maison d’arrêt et de correction. Et pour d’autres, Macky Sall a peur de Sonko et il ne veut pas embraser le Sénégal… C’est mal connaître la force de l’Etat du Sénégal et l’autorité de son chef qu’est Macky Sall.

Ni l’État ni le Président Macky Sall n’ont peur. L’heure est à la collecte des preuves accablantes qui pourraient confondre le leader de Pastef et tous ses complices qui sont tapis dans toutes les instances du pouvoir. Ils seront tous confondus par les preuves et mis à la disposition de la justice pour haute trahison. Ce qui confond les ministres et DG traîtres, c’est le téléphone portable qui a été saisi sur Ousmane Sonko qui parle. Grâce à ce téléphone entre les mains des enquêteurs, ces derniers ont pu retracer les appels entre Ousmane Sonko et tous les traîtres qui agissaient sur le dos de Macky Sall.

Xibaaru reviendra sur les ministres et DG qui ont été repérés dans le téléphone de Sonko. Il y a un ministre de Zig, 2 DG de la Casamance, un grand industriel (il aurait déjà pris la fuite) et… (Pour ne pas perturber le secret de l’instruction, xibaaru reviendra plus tard sur ses éléments dès que les traîtres de la République seront aux arrêts). D’ailleurs le Président de la République va se débarrasser de ces ministres et DG traîtres avec le remaniement en vue.

Le journal Enquête l’a révélé et xibaaru est en mesure de le confirmer, un remaniement se profile à l’horizon. Le Président de la République Macky Sall a débusqué les traîtres qui l’entourent. Après avoir tiré les conséquences lors des manifestations violentes qui se sont produites après la condamnation à 2 ans de prison ferme de Ousmane Sonko, Macky Sall en a tiré la leçon. Après avoir obtenu les rapports des enquêteurs sur les données obtenues après la fouille du téléphone de la tête de file de Pastef qui indique, Macky Sall va faire un ménage.

Après, ce sera au tour du leader de Pastef d’être envoyé en prison. Ousmane Sonko ne peut échapper à l’embastillement. Il est condamné à deux ans de prison dans l’affaire Sweet Beauté. La mise à exécution de sa peine peut se faire à tout moment. Il y a ensuite que l’Etat prépare un dossier judiciaire encore plus corsé contre Ousmane Sonko. Après avoir recueilli les différents témoignages et confessions obtenus auprès de certains manifestants arrêtés lors des récentes émeutes, l’Etat a d’autres pièces à ajouter pour traduire à nouveau Ousmane Sonko devant les juridictions de ce pays.

Ousmane Sonko est totalement cuit. Il ne peut échapper à la prison. L’Etat a tous les éléments permettant sa conduite en prison. Une autre condamnation plane sur sa tête. Cette fois-ci, c’est d’avoir lancé des appels aux populations pour s’attaquer à des édifices publics, à des biens privés qu’elles ont saccagés et brûlés. Sans compter, il est responsable de toutes les morts enregistrées lors de ces émeutes. Ousmane Sonko ira en prison et ne pourra participer à la prochaine élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn