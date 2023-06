Révélations ! Le plan de « coup d’état » de Sonko…est dévoilé

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, de l’Éthique et de la Fraternité (PASTEF) est devenu un véritable cancer au cœur de la République. Chaque jour qui passe, l’étau se resserre autour de Ousmane Sonko. Les cafards du maire de Ziguinchor sortent des placards. Et il a fallu attendre la seconde vague des manifestations pour que les sénégalais voient le véritable visage de l’homme. Sonko est un loup déguisé en agneau. Il avait planifié de faire tomber le régime de Macky Sall avec un plan insurrectionnel bien préparé.

Pastef veut mettre le pays à feu et à sang. Ce parti a ourdi un plan pour mettre la République à terre. Et c’est Moustapha Diakhaté qui a vendu la mèche lors d’une émission (voir vidéo). Pastef avait mis en place une véritable stratégie de guerre. Les patriotes avaient prévu d’attaquer les points névralgiques du Sénégal pour affaiblir la République. Si ces projets avaient abouti, Sonko et ses alliés allaient marcher sur le Palais de la République.

Le Plan insurrectionnel de Pastef se divise en 21 points : Chercher des cagoules pour empêcher toute identification. Et c’est Sonko qui avait montré la voie sur la Corniche Ouest. Son convoi bloqué, il était sorti de son véhicule cagoule à la tête. Installer des VPN pour permettre aux soldats virtuels de se connecter à partir de l’Etranger. Activer le mode super privé sur les téléphones. Désactiver la localisation géographique pour qu’aucun patriote ne puisse être tracé. Communiquer uniquement avec des messageries cryptées. Décentraliser le combat, pour cela, chaque «Patriote s’occupe d’abord de son quartier et une fois que le rapport de force nous sera favorable, que tout le monde rallie la capitale», lit-on dans plan de guerre de Pastef.

Pastef demande aussi à ses membres de n’écouter aucun «nervi religieux ou soi-disant leader religieux». En d’autres termes, toutes les recommandations des Khalifes généraux sont foulées du pied par Pastef. Toujours dans leur optique de mettre la République à terre, les patriotes avaient comme plan de paralyser le système éducatif, de bloquer le système de transport et détruire le TER et le BRT. Une stratégie qui aurait permis de confiner les sénégalais chez eux.

L’argent et la nourriture sont le nerf de la guerre. Ainsi, Sonko avait demandé à ses «soldats» de s’approvisionner chez Auchan et les boutiques Total. Pour bloquer les finances du pays, les manifestants avaient pour mission d’empêcher le fonctionnement normal des banques, de bloquer les agences bancaires et guichets automatiques de billets. Un plan appliqué lors des manifestations de juin 2023. Les institutions financières avaient peur d’ouvrir. Les sénégalais ont galéré pour entrer dans leur fonds.

Ce n’est pas tout, dans la stratégie de Sonko il était prévu d’attaquer les prisons puis libérer tous les prisonniers. De détruire tous les véhicules et les postes de police et de gendarmerie. Localiser les domiciles des dignitaires du régime de Macky Sall. D’occuper les axes stratégiques du pays. Pour arriver à un tel résultat, des sénégalais établis à l’extérieur étaient prêts à financer les révolutionnaires de Sonko. Ce, dans l’unique but de destituer un président démocratiquement élu.

Cette stratégie insurrectionnelle se vérifie sur le théâtre des opérations. Lors des dernières manifestations, les forces de défense et de sécurité avaient en face d’eux, des «guérilleros » bien entraînés. La majorité des jeunes qui ont manifesté ces derniers jours, ont utilisé cette stratégie à tort ou à raison. Les manifs ne se limitaient plus aux niveaux des grands axes. Il y’a eu beaucoup de foyers de tensions. Les vandales avaient trouvé des moyens modernes pour neutraliser les voitures des FDS. Pour une première fois, l’usage de Cocktail Molotov a fait de nombreux dégâts. Des personnes ont voyagé pour venir finir le travail à Dakar.

Au regard de ce qui s’est passé après le verdict, on se rend compte que Sonko avait tout planifié depuis le départ. Même la coupure d’internet n’a pas eu les effets escomptés. Les jeunes manifestants ont trouvé des moyens de contourner les restrictions. Ce qui fait de Pastef de Sonko une organisation terroriste à tous les niveaux. Ce parti ne veut qu’une seule chose : déstabiliser le Sénégal devenu la convoitise de toutes les puissances. Le pétrole et le gaz font rêver plus d’un.

Il incombe désormais à l’Etat de prendre ses responsabilités. Une enquête rigoureuse doit être menée pour confirmer ou infirmer cette stratégie. Et si réellement Pastef avait planifié de brûler ce pays, il doit être considéré comme une organisation terroriste et dissoute. Sinon la faiblesse de l’Etat va perdre ce pays. Assimi Goïta a déjà montré la voie à Macky Sall. Le Président malien a récemment dissout un parti pour « trouble à l’ordre public » et « atteinte à la souveraineté nationale ». Alors, Macky doit s’inspirer de lui et prendre toutes ses responsabilités pour préserver ce pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru