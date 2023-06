Sonko, Juan Branco et le…milliard : Paris enquête sur une grosse fraude

Avec Ousmane Sonko, il faut s’attendre à tout. Surtout quand il s’agit de son combat pour le fauteuil de Macky Sall. Le leader du Pastef est prêt à tout pour déloger Macky Sall. Comme son partenariat avec un avocat au cœur de plusieurs scandales en Europe. Juan Branco, l’avocat à scandale, est à fond dans le dossier Ousmane Sonko. Par ses fanfaronnades, il mêle les torchons et serviettes pour internationaliser le combat de son patron, Sonko. Mais tout cela à un prix et ça coûte cher…Et tout ceci a amené les magistrats du parquet financier de Paris à fourrer le nez dans ce qu’ils appellent, le « dossier Sonko-Branco » …Une exclusivité de xibaaru.

Que se passe-t-il entre Sonko et son avocat Juan Branco ? Selon nos investigations, c’est une transaction de gros sous entre Ousmane Sonko et Juan Branco qui a fâché les avocats sénégalais de Sonko qui s’attendaient aussi à un même traitement de faveur. Ce qui explique que des avocats de Sonko ont cru devoir s’exprimer pour prendre leurs distances par rapport aux initiatives de Juan Branco. Initiatives dont ils disent n’avoir pas été associées par l’avocat franco-espagnol.

Cela n’a rien de surprenant. Xibaaru a déjà démontré à travers ses colonnes que Me Juan Branco n’est qu’un imposteur avec la manière dont il s’est invité dans le dossier de Julian Assange alors que ce dernier avait des démêlés avec la justice britannique. Comme un vautour, il a su rapidement flairer le coup. Sauf qu’ici, il ne s’agissait pour le vautour de faire son festin autour des restes d’un cadavre, l’avocat a établi son plan pour faire irruption dans un dossier où il n’était même pas constitué.

Peu importe la méthode qui était tout sauf catholique. Pour Me Juan Branco, tout ce qui l’intéressait, c’était de profiter de cette affaire pour se sucrer sur le dos de Julian Assange, au point que ce dernier, après avoir découvert son jeu, a tout simplement exigé de lui qu’il se tienne à l’écart de ses affaires. Cette fois-ci, c’est d’une autre manière qu’il s’implique dans les dossiers judiciaires concernant Ousmane Sonko.

C’est en parfaite connivence avec Ousmane Sonko que Me Juan Branco agit. Entre les deux, il existe un deal. Ousmane Sonko et Me Juan Branco ont décidé ensemble de marcher main dans la main. Parce que tout simplement, le maire de Ziguinchor, du fait de la forte médiatisation sur le plan international de ses démêlés judiciaires avec Me Branco, pourra encore bénéficier de plus de financements de la part des forces obscures qui sont derrière lui. Des forces certaines qu’en finançant les activités de Sonko, elles obtiendront la garantie que ce dernier sera Président de la République.

Peu importe la méthode dont parviendra Ousmane Sonko pour accéder au Palais de la République. Pour ces forces, s’il le faut, quitte à déstabiliser le Sénégal en utilisant tous les moyens possibles. Et Juan Branco peut jouer à merveille cette entreprise de déstabilisation du Sénégal, à partir de l’extérieur. Pour mener à bien sa campagne de dénigrement du Sénégal, une partie des fonds lui sert pour financer toute sa campagne.

Malheureusement pour le leader de Pastef et son complice franco-espagnol, leur plan est en train de s’effondrer. Selon nos enquêteurs, le Parquet National Financier (PNF) de Paris s’est saisi du dossier pour savoir ce qui se passe réellement. La mèche a été vendue par un des avocats africains de Sonko qui n’est pas rentré en possession de ses honoraires. Le maire de Ziguinchor aurait embauché l’avocat Juan Branco à hauteur de 1,5 millions d’euros (1 milliard FCFA).

L’argent aurait été versé en plusieurs tranches dans des comptes offshore de l’avocat Français. Et le Parquet Financier informé, a délégué un magistrat pour enquêter sur des fonds illicites de l’avocat français. Comment Sonko a-t-il pu approvisionner les comptes de Juan Branco ? D’où vient cet argent qui n’a même pas transité par le Sénégal… ? Selon nos investigations, l’argent est parti de la « Maybank Islamic of Kuala Lumpur » à deux comptes à Singapour…

Ce qui démontre à nouveau que c’est à partir de financements obscurs de Sonko que Branco se fait payer ses honoraires dans les dossiers judiciaires impliquant Ousmane Sonko. Il existe tout un deal entre les parties prenantes qui veulent déstabiliser l’Etat du Sénégal. En fait, l’avocat franco-espagnol n’a rien à envier aux mercenaires armés recrutés pour accomplir de sales besognes au Sénégal. D’ailleurs, selon nos sources, Juan Branco risque une mise en examen pour fraude fiscale…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn