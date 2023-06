Ousmane Sonko…le rêve déchu d’un «chef de guerre»

Ousmane Sonko restera l’une des personnalités politiques qui aura le plus marqué le Sénégal. Le leader du Parti des Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à imprimer des marques indélébiles dans le paysage politique. Malheureusement, en se transformant en «chef de guerre», il est en train de déconstruire tout ce qu’il a réussi à bâtir ces dernières années.

Sonko avait tout pour être le prochain président du Sénégal en 2024. Ces discours avaient fini par convaincre les jeunes. Même les plus réfractaires à l’idée de suivre les hommes politiques, avaient une confiance aveugle au maire de Ziguinchor. Ils lui vouaient un respect sans commune mesure. Hélas, Sonko était loin du tableau qu’ils s’étaient fait. L’éclatement de l’affaire Sweet Beauté et des événements meurtriers qui l’ont suivi, ont fait découvrir la face sombre du leader de l’opposition radicale. Se disant victime d’une machination, Sonko s’est radicalisé davantage.

Pour lui, il ne sera président que par la force de la rue. Alors, il se lance sur la voie de la révolution. Depuis 2021, les discours de Sonko ont changé. L’auteur du livre «Solutions» est complètement métamorphosé. A la place des programmes de développement, il nous sert un discours de feu et de sang. Tout ce qui sort de sa bouche renvoie à la violence. Sa cible principale est le président Macky Sall. Le maire de Ziguinchor n’avait qu’un seul rêve : faire partir le locataire du Palais par la force. Pour y arriver, il s’est encore tourné vers les jeunes. Cette fois-ci, il leur demande de se sacrifier pour son «projet». Un projet qui cache beaucoup de choses.

Depuis qu’il a lancé cet appel, pas moins de trente (30) jeunes sont tombés au front. Ce qui n’a pas empêché Sonko de se transformer en véritable chef de guerre. Il multiplie les appels à la révolution et la défiance envers les autorités. Sonko s’est barricadé à Ziguinchor pendant des jours. S’en suit de violents affrontements dans la capitale du Sud. Non content de la tournure des événements, il revient sur Dakar pour finir le combat. Mais sur le théâtre des opérations, personne n’a vu le PROS (Président Ousmane Sonko), qui pourtant avait déclaré avoir déjà fait son testament. En se lançant sur ce chantier mortel, Sonko avait un plan bien ourdi dans la tête.

La finalité de ses affrontements étaient de faire le maximum de victimes pour pousser l’armée à renverser le pouvoir de Macky Sall. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. L’armée a refusé de suivre les projets d’un leader politique en perdition. Mais Sonko a pris conscience que si les choses se passaient ainsi, il passerait des années sans être président. Car les militaires n’ont pas pour habitude de lâcher le pouvoir facilement. Pire, le maire de Ziguinchor pouvait se retrouver en prison car aucun Etat sérieux ne le laisserait se lancer dans une guérilla.

Malgré toute l’agitation des patriotes, Macky a réussi à calmer Sonko. Depuis qu’il est assigné à résidence, il n’a plus de marge de manœuvre. Il est de plus en plus isolé. Et ces appels au combat ont fini par lasser les sénégalais. Le chef de guerre est devenu un agneau entre les quatre murs de son domicile. Isolé, il ne peut plus rien faire. Le patriote en chef compte sur ses pairs de l’opposition pour le sauver de sa prison à ciel ouvert. Mais la tâche est loin d’être gagnée. A quelques jours de la Tabaski, il risque de ne pas avoir grand monde à la Cité Keur Gorgui.

Ousmane Sonko ne décourage pas pour autant. Il compte sur le petit avocat de Paris pour le sortir d’affaire. Juan Branco veut traduire tous les pontes du régime à la Cour Pénale Internationale (CPI). Mais son dossier est irrecevable devant cette Cour. La robe noire cherche toujours des explications.

Face aux échecs cuisants de Sonko, Macky doit jouer intelligemment. Il n’a pas intérêt à se lancer dans un troisième mandat suicidaire. C’est la seule erreur qui peut rallumer la mèche de la violence. Le chef de l’Etat n’a pas le droit de sortir par la petite porte. Il est évident que la majorité des sénégalais sont contre le mandat de trop. S’il s’aventure sur cette voie, il donnera aux patriotes et à tous les pyromanes qui les entourent de quoi se lancer dans un nouveau combat sanglant. Voilà comment le Sénégal sera sauvé de la catastrophe qui le guette !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru