Sonko «pulvérise» l’image de Macky à l’étranger…Benno laisse faire

Même dans les moments les plus troubles de sa carrière politique, Ousmane Sonko trouve toujours le moyen de nuire à Macky Sall. De sa «prison» de la Cité Keur Gorgui, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) mène une dernière offensive contre le régime. Ce combat de la dernière chance, Sonko a décidé de le mener à l’international. Le maire de Ziguinchor a trouvé un acolyte pour peindre un tableau sombre du locataire du Palais. Et faut dire que Benno Bokk Yakaar a été incapable de freiner cette percée du maire de Ziguinchor.

Les choses ne se passent pas comme Ousmane Sonko l’avait prédit. Le leader de l’opposition radicale avait choisi la voie de la rue pour en finir avec le régime en place. Pour y arriver, il avait appelé les jeunes à mener le combat final à Dakar. Un appel qui n’a fait qu’allonger la liste des sénégalais morts dans des manifestations. Pas moins de seize (16) jeunes sont décédés dans les manifestations des 1er, 02 et 03 juin. La majeure partie a été tuée par balle. Des morts qui sont de la responsabilité première de l’homme qui a appelé au mortal kombat : Ousmane Sonko.

Conscient que son plan insurrectionnel est complètement tombé à l’eau, Sonko change de stratégie. Pastef ne parle plus de combat, mais de traduire Macky et tout son régime à la Cour Pénale Internationale (CPI). Tout a commencé avec le mémorandum que Sonko a publié en début de semaine. Le leader de Pastef s’y décrit comme la victime d’une machination ourdie par le régime. Avant de vilipender Macky Sall auprès des organismes internationaux, les premiers destinataires du mémo. Ensuite, le maire de Ziguinchor a activé son petit avocat français pour qu’il donne le coup de grâce à Macky Sall.

Dans un document de plus 160 pages, dont Xibaaru tient une copie, Juan Branco fait passer Macky Sall comme un tyran sanguinaire qui porte le sang de toutes les personnes mortes depuis mars 2021. Le petit avocat ne se limite pas à cela. Il a dressé une longue liste de membres du gouvernement, de Préfets, de policiers, de gendarmes, de gradés de l’armée et gouverneurs qu’il accuse de tous les péchés d’Israël. Même des journalistes figurent parmi cette liste. Le nouveau chouchou de Sonko voudrait traîner toutes ces personnes devant la CPI.

Pastef a ridiculisé toute la République sénégalaise en embauchant Juan Branco, un avocat qui ne vaut rien en France. Sonko et son parti ternissent la belle image du Sénégal uniquement pour se sauver. La preuve, quelques patriotes ont pris d’assaut la Cour Pénale Internationale (CPI) ce vendredi. Ils ont manifesté devant l’institution pour la pousser à mener une enquête dans notre pays. Pour dénoncer les «crimes», les manifestants n’ont pas manqué d’imagination (voir image). Sonko et les tiens viennent ainsi d’inscrire le nom du Sénégal dans la liste des pays où règnent la dictature.

Pendant ce temps, la coalition Benno Bokk Yakaar est abonnée absente au combat. Bizarrement, tous les gros bonnets ont disparu des radars depuis que le petit avocat de Paris parle de la CPI. Les rares qui sont au front se battent de manière très timide. Ils se cachent derrière des conférences de presse. Les plus courageux prennent la peine d’écrire des textes pour fustiger le comportement de Sonko. Depuis sa dernière conférence de presse, le gouvernement est sous silence. Et pourtant les graves accusations de Branco devaient entraîner une réaction immédiate de l’Etat.

Les militants de la mouvance présidentielle dans la diaspora sont trop occupés à se la couler douce qu’ils oublient l’affront de Pastef. En effet, ces actions entreprises par les patriotes le sont au moment où le président Macky effectue des déplacements à l’étranger. Des déplacements qui en disent long sur l’échec de Benno dans la diaspora. Si la mouvance présidentielle avait bien joué son rôle, Macky n’aurait pas à faire ce tour de l’Europe pour redorer son image. Mais voilà ce qui arrive quand on est entouré de personnes qui ne sont là que pour satisfaire leurs petits désirs.

Il devient urgent pour Macky Sall de secouer Benno Bokk Yakaar. Cette nouvelle stratégie de Pastef pourrait faire des dégâts si elle n’est pas contenue. Sonko et les siens ne veulent pas la tête de Macky, ils veulent tout bonnement se venger de la République. Et à ce rythme, ils risquent d’avoir gain de cause. Reste désormais à voir qui sera garçon pour stopper les patriotes !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru