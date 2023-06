Sonko gagne la bataille…Et l’Etat du Sénégal n’existe plus

Jamais le pouvoir ne s’est ramassé dans la rue…si ce n’est un coup d’Etat. Jamais un civil n’a pris le pouvoir par les jets de pierre et les cocktails molotov. Et si cela devait arriver au Sénégal, alors ce serait une première dans le monde. Ousmane Sonko compte chasser Macky Sall du pouvoir avec sa « foule » de manifestants déchaînés et non avec le PEUPLE. Et il y croit. Ses « patriotes » y croient farouchement. Macky Sall, le Président élu par le peuple peut-il être renversé par une foule en colère dirigée par Ousmane Sonko ?

Le Sénégal a une tradition démocratique connue de tout le monde entier. Les transitions politiques se sont passées sans effusion de sang. Wade a pris le pouvoir des mains d’Abdou Diouf et l’a raccompagné aux portes du Palais. Tout comme Macky Sall a raccompagné Wade aux portes du Palais. Sonko, lui, veut le pouvoir par la « Force ». Ses « Patriotes » veulent lui donner le pouvoir par les jets de pierres, le saccage des édifices publics et l’usage des cocktails molotov.

Tous les « patriotes » rencontrés çà et là, croient dur comme fer que le pouvoir est à portée de leurs mains « ensanglantées ». Si cela arrivait, Ousmane Sonko serait le premier Président ouest-africain à prendre le pouvoir sans une force armée mais par une poignée de jeunes hommes déchaînés. Et l’Etat du Sénégal n’existerait plus. Le chaos s’installera, les forces de sécurité n’auront plus d’autorité et le Sénégal observera la loi de la jungle. Et tout ça pour Sonko…Pas pour la démocratie.

Ses souteneurs en dehors des membres de son parti qui courbent tous l’échine devant Ousmane Sonko, essayent eux aussi, d’adopter un langage va-t’en guerre pour menacer Macky Sall de le déloger du Palais à travers des manifestations par la rue. Ils cherchent à installer le désordre pour faire installer Ousmane Sonko au Palais. C’est du jamais vu. C’est comme-ci, le Sénégal n’est plus un pays démocratique.

Ousmane Sonko et ses « boys » ne cessent de ternir l’image du Sénégal. Ils accusent Macky Sall de faire reculer la démocratie au Sénégal, alors que leurs réelles intentions, c’est de commettre un « coup d’Etat civil » et de régner par la terreur. Ousmane Sonko a déjà clairement élaboré son agenda. Il sait qu’il ne peut pas accéder au pouvoir en passant par des élections, du fait de la perte de ses droits civiques, à la suite de ses condamnations par la justice. Le pouvoir, il veut le conquérir par la rue.

Lui et ses souteneurs appellent et encouragent les jeunes qu’ils arment de cocktails molotov à défier et à affronter les forces de défense et de sécurité (FDS). Pour eux, ce sera dorénavant la loi de la rue qui va régner au Sénégal. Voilà ce que cherche Ousmane Sonko. Il veut s’emparer du pouvoir et régner par la terreur. Le maire de Ziguinchor et les forces obscures qui sont derrière lui, cherchent à déstabiliser le Sénégal, installer le chaos afin de mieux organiser le pillage de ses ressources.

Pendant ce temps, des associations qui se réclament engagées et de défense contre les droits de l’homme, les observent agir sans les condamner. Elles ferment les yeux sur leurs agissements et deviennent ainsi leurs complices. Certaines parmi elles ont peur des représailles de Sonko qui n’hésite pas à recruter des mercenaires pour aller brûler, saccager les domiciles de tous ceux qui sont contre lui.

Il n’y a qu’une seule loi au Sénégal, c’est celle de Sonko. Il n’y a qu’un seul ordre au Sénégal, c’est celui de Sonko. Voilà comment il mène et est en train de gagner son combat.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn