Sonko ridiculisé par les gros mensonges d’un mythomane pyromane

Ousmane Sonko est la plus grosse catastrophe politique du Sénégal. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de mener le Sénégal vers le chaos. Lui et ses souteneurs font tout pour plonger le pays dans des troubles pré-électoraux. La faiblesse du gouvernement lui facilite les choses. Pour mener sa mission, le maire de Ziguinchor ravale ses vomis. Les patriotes sont soudainement devenus amis avec les personnes qu’ils ont toujours détesté. Ce qui prouve que ce parti ne reculera devant rien pour arriver au pouvoir.

Pastef n’est plus un parti anti-système. Ousmane Sonko et ses camarades se sont noyés dans leur propre mensonge. Les patriotes ont vendu aux sénégalais un projet panafricain anti-français. D’ailleurs c’est ce qui a séduit Guy Marius Sagna. La tête de fil du Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (FRAPP) est devenu un véritable adepte du maire de Ziguinchor. Ce qui lui a ouvert les portes de l’Assemblée nationale. Depuis lors, il est devenu un toutou qui obéit à toutes les recommandations de Sonko. Raison pour laquelle, il ne dit plus grand quand Sonko se couche pour implorer l’aide de la France.

Avec un discours révolutionnaire, Sonko avait demandé à la France d’enlever son genou de notre cou. Un discours qui l’avait placé sous les radars français. Mais depuis lors, de l’eau a coulé sous le pont. Et le PROS (Président Ousmane Sonko) mise tous ses espoirs sur le pays qu’il n’a cessé de haïr. Tombé dans son propre piège, le leader de l’opposition radicale voit ses chances d’être candidat de plus en plus se rétrécir. Condamné dans les affaires Sweet Beauté et Prodac, sa candidature est compromise. Le soulèvement populaire qu’il a lancé a écorché son image aux yeux des sénégalais. Alors, il attend que Juan Branco viennent le sortir du guêpier dans lequel il s’est fourré.

En effet, un pseudo journaliste a insulté tous les sénégalais. Prenant la parole, elle a décrit le petit avocat de Paris comme étant « l’espoir de tout un peuple ». Quelle abomination ! Si cet homme pouvait sauver qui ce soit, il aurait commencé par régler l’affaire de gilets jaunes. Un petit rappel pour Branco qui devient amnésique. Lors de ces manifestations, une personne est morte, plus de 480 manifestants ont eu des blessures graves et d’autres ont soit perdu un œil, soit une main. Et pourtant, le « sauveur de Sonko » n’a déposé aucune plainte contre les autorités françaises. Il n’a pas sali le nom de son président. Il n’a pas non plus tenté de le traîner à la Cour Pénale Internationale.

Mais Pastef a raison de dire que Branco est un « espoir ». Il est l’espoir de Sonko. Plus personne ne peut sauver le patriote en chef. L’histoire a démontré qu’il est autant responsable que Macky des morts inutiles de mars 2021 et juin 2023. Pour satisfaire ses désirs d’être candidat, il a appelé à un combat qu’il a perdu d’avance. Sonko n’a pas reculé d’un seul iota quand on a commencé à compter les morts. Au contraire, lui et les tiens ont continué à appeler les jeunes à descendre dans les rues. Un comportement qui a outré plus d’un.

Beaucoup de pistes démontrent clairement que Sonko voulait déstabiliser le pays. Au regard de tout ça, on se demande comment Sonko pourrait-il prévaloir à la destinée de ce pays ? Les sénégalais l’ont vomi et il en est conscient. Il n’y a que son armée virtuelle qui lui reste fidèle. D’où cet espoir que les patriotes ont placé sur un avocat incapable de régler les problèmes de son propre pays. Ils espèrent que Branco pourra pousser l’hexagone à placer Sonko à la tête de la République.

Mais aucun français ne peut décider de la destinée du Sénégal. L’époque de la colonisation est révolue. Si Pastef veut rester dans la course, il faudra que les membres de ce parti se battent avec des moyens légaux. Au lieu de passer tout leur temps à jouer aux victime et aux apprentis pyromanes. Les français ont plus de problèmes que le Sénégal. Affaires gilets jaunes, réformes des retraites, insécurité et racisme. Voilà autant de maux que les français devront résoudre avant de se lancer dans une mission de sauvetage politique au Sénégal.

La conférence de presse de Branco prouve que Pastef est de plus en plus désemparé. Ce parti n’a même pas hésité à traîner le Sénégal dans la boue uniquement dans le but de plaire à Sonko. La presse sénégalaise non partisane et la presse française se sont abstenues d’assister à un concert de délire. Les patriotes devraient penser sérieusement à leur avenir s’ils attendent que cet avocat les sauve. Tout ce qui le motive est financier. Branco a réussi à faire des patriotes des cons qui vont renflouer ses comptes !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru