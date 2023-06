Sonko-Macky : Un politicien joue les médiateurs

Parmi les médiateurs de l’ombre qui s’activent pour rabibocher le président de la République et son ennemi juré Ousmane Sonko, Le Témoin renseigne que l’architecte Pierre Goudiaby Atépa serait le plus avancé. Le président du Club des Investisseurs du Sénégal (Cis) entretient en effet de bonnes relations avec les deux hommes. Il a travaillé avec le président de la République sur différents projets et constitue une sorte de mentor pour Sonko à qui il a cédé d’ailleurs sa permanence de candidat à la présidentielle de 2019 pour qu’il en fasse le siège de son parti. De plus, c’est un Casamançais comme le leader de Pastef. Il nous revient en tout cas qu’il fait la navette entre Macky et Sonko.