«Sonko n’aime pas Ziguinchor, il n’aime pas également la mairie et ses travailleurs», selon…

Les travailleurs de la municipalité de Ziguinchor, membres de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, sont toujours remontés contre leur maire. Face à la presse hier mercredi 10 mai, ils ont dénoncé « l’attitude d’Ousmane Sonko qui a commencé à exercer des ponctions sur leurs salaires ». À en croire Habib Goundiam leur secrétaire général, ils ne reculeront jamais.

« Qu’il vente ou qu’il neige, nous tiendrons tête à Ousmane Sonko jusqu’à la satisfaction de nos doléances. Nous réclamons nos droits et nous continuerons à les réclamer », a-t-il assené. Allant plus loin, M. Goudiam a martelé que « les menaces d’Ousmane Sonko ne nous font pas peur et ne nous ferons pas reculer. S’il se prend pour un va-t-en-guerre, nous sommes plus va-t-en-guerre que lui. Tout ce qu’il veut, nous l’aimons. Tout ce qu’il ne veut pas, nous ne l’aimons pas. Ce sera désormais œil pour œil et dent pour dent entre lui et nous pour ses augmentations de salaires ».

Enfonçant le clou, il a démenti l’amour du leader de Pastef pour leur région. « Nous savons tous qu’Ousmane Sonko n’aime pas Ziguinchor. Il n’aime pas également la mairie et ses travailleurs. Ce que nous réclamons n’est rien d’autre qu’un droit. C’est la raison, nous l’interpellons l’Inspection général d’État (Ige), afin qu’elle puisse descendre dans les meilleurs délais à Ziguinchor pour nous aider à rétablir la vérité dans cette mairie qui cache beaucoup de non-dits. Nous savons tous que le maire Ousmane Sonko est en train de procéder à des recrutements illégaux après avoir bafoué tous les droits des travailleurs de la municipalité de Ziguinchor. C’est à la fois scandaleux et honteux », a dénoncé le syndicaliste.

D’après L’Observateur, repris par Pressafrik les agents municipaux entendent durcir le ton jusqu’à la satisfaction totale de leurs doléances.