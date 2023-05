Affrontements à Cayar : 18 personnes condamnées

L’affaire des 33 pêcheurs de Cayar et de Mboro a été vidée hier en première instance par le tribunal de Grande Instance (TGI) de Thiès, qui a ainsi rendu son verdict. Au total, 18 condamnations ont été prononcées dont 16 à une peine ferme de 2 mois et 2 ont écopé de 3 mois ferme. Ils étaient poursuivis pour différents délits dont la participation à une manifestation non autorisée, coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui, rapporte L’As.

Ces pêcheurs de Cayar et de Mboro avaient été interpellés le 2 avril dernier à la suite de violents affrontements en mer, ce qui s’était traduit par la perte d’une vie humaine, dont le corps avait été retrouvé quelques jours après. L’affaire a été renvoyée à deux reprises, avant d’être retenue à l’audience du 5 mai dernier et mise en délibéré après les débats. Ainsi, 15 parmi ces pêcheurs vont rentrer à la maison, mais les 18 autres devront encore rester quelques jours en prison.