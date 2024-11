Sonko nargue Amadou Ba…Il ne veut pas de débat, il bluffe

Ousmane Sonko est un populiste qui a des talents cachés. Traité de « menteur » par les Bougane Gueye Dany et Barthélémy Dias, Ousmane Sonko est aussi le roi de l’entourloupe. C’est un As des mauvais tours. Il vient de balancer une info que même des banquiers ont du mal à gober. Une affaire de 1000 milliards sur un seul compte bancaire au Sénégal affole les compteurs. Et c’est Sonko qui est à l’origine de ce Fake de mauvais goût. Et comme si cela ne suffisait pas, il joue un mauvais tour au chef de l’opposition, Amadou Ba en lui proposant un débat séance tenante à Kaolack tout en sachant que ce dernier ne pourrait être présent…

Ousmane Sonko est un populiste qui excelle dans l’art de la parole. Il sait comment haranguer les foules et surtout comment se comporter en « guerrier » pour que ses partisans et sympathisants croient qu’il est l’homme de la situation. A chacune de ses sorties, il n’hésite pas à provoquer Amadou Ba et le traiter de « peureux » qui refuse un débat public et contradictoire. Ousmane Sonko joue avec ceux qui l’écoutent. Il les prend pour des béni oui oui qui gobent tout ce qu’il dit. Son défi à Amadou Ba a été l’une des dernières blagues à ses partisans.

Le leader de Pastef en meeting dans la région de Kaolack a encore lancé un défi à son adversaire Amadou Ba : « J’ai entendu qu’il est dans les parages, s’il est prêt, qu’il sache que je l’appelle à répondre à mon invite. S’il le désire, on peut organiser le débat ici même, demain (ce jeudi) à Kaolack avant de quitter. Mais, je suis sûr qu’il ne va pas venir parce que nous savons tous les deux », a lancé Sonko qui estime que « la manière de faire la politique au Sénégal doit être révolutionnée. »

Madiambal Diagne, l’une des voix autorisées de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba a répliqué à l’invite de Sonko : « Franchement, Ousmane Sonko manque de sérieux. Il demande un débat à Kaolack où il se trouve, dans un délai d’une journée, sachant par ailleurs qu’Amadou Ba sera à Tamba ce jeudi. Justement, ce sont des faux-fuyants pour amuser la galerie. Nous proposons un débat le 15 novembre à 21 h. Que chacun se prépare », a-t-il écrit.

Le chef des Patriotes n’a toujours pas répondu à la proposition du camp d’Amadou Ba d’organiser le débat le 15 novembre, 48 heures avant le scrutin du 17 novembre. Depuis sa dernière déclaration de Kaolack et la réponse instantanée du camp d’Amadou Ba qui a fixé une date pour le débat, Ousmane Sonko fait le mort et se préfère se taire. Il ne parle pas parce que c’est lui qui propose et personne d’autre. Pour Sonko, si Amadou Ba propose la date du 15 novembre, il est désavantagé. Il préfère que ce soit lui qui mène les hostilités.

Ousmane Sonko va se trouver en face de son maitre si le débat a lieu. Amadou Ba a été Directeur Général des impôts et Domaines (DGID) et a été, à ce titre, enseignant à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) où il avait des élèves qui se nommaient Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko. Ils ont été des élèves d’Amadou Ba puis sont devenus collègues et aujourd’hui adversaires politiques. Et c’est son ancien prof de l’ENA que Sonko défie dans un débat public et contradictoire. Ousmane Sonko va-t-il terrasser son maître Amadou Ba ?

Ousmane Sonko est un populiste qui aime le débat. Il cherche toujours à vaincre ses adversaires en les harcelant. Et sa stratégie pour battre Amadou Ba c’est de ne pas le laisser s’exprimer. Il va commencer par le traiter de « voleur » qui a pillé les caisses de l’état, qui a falsifié les chiffres de la dette et de la croissance.

Et il voudra même faire peur à Amadou Ba en lui disant que c’est la haute cour de justice qui l’attend. Sonko va user de la stratégie de la peur pour « vaincre » Amadou Ba qui n’aura même pas le temps de placer un mot. Mais Ousmane Sonko parle sans vouloir débattre. C’est juste une ruse pour montrer qu’il est un « guerrier »…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn