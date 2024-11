Trois (3) coalitions en tête pour la campagne…Macky dans le virtuel

La campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 bat son plein. La quarantaine de listes en lice cherche par tous les moyens le vote des sénégalais. A six (6) jours de campagnes, on voit déja les candidats qui peuvent espérer avoir quelques choses à l’Assemblée nationale. Malgré la pléthore des listes, seules trois (3) coalitions sont en train de vraiment se démarquer. Pendant ce temps, Macky Sall et sa coalition sont quasi inexistants sur le terrain. Ce qui en dit long sur les prochains résultats.

Trois (3) coalitions sont en train de se livrer une farouche bataille pour avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Ces listes en complétion ne lésinent pas sur les moyens. Avec une très bonne stratégie de campagne, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et ses alliés arrivent en tête de classement. Les patriotes sont en train de bousculer leurs adversaires. Sur le terrain, on ne peut faire un tour sans voir une caravane de Pastef. Des caravanes qui drainent souvent des foules immenses.

Ousmane Sonko veut rééditer le coup de la présidentielle. Tête de liste nationale, il est à la tête de la plus grande caravane. L’actuel premier ministre n’hésite pas à aller au front. Pour convaincre son électorat, Sonko continue de servir ses discours atypiques. Bon orateur, il s’est comment convaincre les jeunes. D’ailleurs, c’est cette couche de la population qui gonfle les cortèges de l’actuel parti au pouvoir. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir comment les patriotes drainent des foules. Les hommes et femmes qui suivent Sonko semblent croire à toutes les promesses qu’il leur fait.

Quand Sonko prend la parole, ce n’est pas uniquement pour faire des promesses. Le patriote en chef ne rate jamais l’occasion de tirer sur l’opposition. Mais ces adversaires ne comptent pas le laisser faire. Le chef de la nouvelle opposition est aussi dans la danse. Amadou Ba est en train de faire sa plus belle campagne. Ayant décidé de se séparer de Macky Sall, l’ancien premier ministre jaugent son électorat. Tête de liste de la coalition Jamm Ak Njarign, l’ancien PM fait son bonhomme de chemin. Tout comme Sonko, il draine aussi des foules lors de ses passages.

Pour s’affirmer comme chef de l’opposition, Amadou Ba ne laisse plus à Sonko la latitude de diriger seul les débats. L’ancien PM commence à muscler son discours face au régime en place. «On ne peut pas diriger un pays dans le bavardage et la délation. C’est la méthode qu’ils ont utilisée pour prendre le pouvoir et la crainte est qu’ils en usent pour le détruire et cela malheureusement, se profile à l’horizon, au vu des actes posés. Le constat est aujourd’hui amer, 7 mois après leur arrivée à la tête de l’Etat, le Sénégal a perdu de son lustre à l’étranger où il n’est plus respecté, à cause de leur manière de procéder. Ils ont détruit la notoriété du pays, mais aussi celui de ses dignitaires», a lancé l’opposant au duo.

Des déclarations qui commencent à séduire. On comprend mieux pourquoi Sonko tient coûte que coûte à débattre avec lui. Mais le président de Pastef devra aussi affronter un autre mastodonte. La coalition Samm Sa Kaddu se positionne. Barthélémy Dias et ses camarades ne laissent aucune marge de manœuvre à Sonko. Le maire de Dakar ne rate plus l’occasion de descendre le leader de Pastef. Pour Dias-fils, il est inconcevable de laisser la majorité au régime en place.

Composée des jeunes opposants les plus téméraires, la coalition Samm Sa Kaddu a repris sa campagne après le jugement de Bougane Gueye Dany. La libération du leader du mouvement Gueum Sa Bopp donne un plus à cette coalition qui a fait parler de lui à Tambacounda ce jeudi. Partant du Garage Kothiary, la caravane a traversé les quartiers emblématiques de cette partie du Sénégal, à savoir Plateau, Abattoirs, Quartier Pont, et Dépôt, avant de conclure son parcours sur la célèbre avenue Léopold Sédar Senghor. Ce qui a suscité un vif engouement dans chaque quartier traversé.

Pendant que ce trio fait feu et flamme, l’inter-coalition entre l’APR et le PDS est inexistante. Takku-Wallu est la liste la mois présente sur le terrain. C’est comme si cette liste dirigée par Macky Sall n’existait pas. Ce qui pourrait s’expliquer par l’absence de l’ancien président qui s’oppose par WhatsApp. Au moment où les autres têtes de listes font le tour du Sénégal, Macky joue au touriste perdu. Il compte sur ses partisans et des appels téléphoniques pour espérer gagner devant ces trois (3) coalitions. Une utopie !

Macky devait tout bonnement désigné quelqu’un d’autre pour porter le flambeau. Maintenant, la coalition Takku-Wallu est tournée en dérision par les autres candidats. Ce qui laisse aux trois coalitions les pleins pouvoirs pour battre campagne. Il ne reste plus qu’à voir entre Pastef, Jamm Ak Njarign et Samm Sa Kaddu qui va réussir à avoir la majorité ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn