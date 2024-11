Elle part chercher un colis…elle est violée et tuée par

François Vergniaud, 49 ans, était jugé cette semaine devant la cour d’assises de Loire-Atlantique pour le viol et le meurtre de Céleste, 15 ans.

Cet homme avait été condamné en 2005 à 18 ans de prison pour 9 viols et 4 tentatives de viol. Libéré en 2016, il voyait tous les 2 mois un psychothérapeute dans le cadre de son suivi socio-judiciaire.

Il s’était installé avec sa compagne à Mésanger, dans la Loire-Atlantique, et s’était reconverti dans la briqueterie. Une vie bien rangée en apparence. Mais l’accusé avait gardé les mêmes pulsions sexuelles, consultait des contenus pornographiques de plus en plus violents et couchait avec des prostitués sans le mentionner à son thérapeute.

François Vergniaud avait expliqué être venu une première fois à Nantes faire du repérage rue Adolphe-Moitié. Puis, le 20 août 2020, l’homme de 46 ans était revenu chercher un logement, plutôt désaffecté, pour pouvoir passer à l’acte. Une fois le lieu trouvé, il était descendu dans la rue à la recherche d’une proie.

C’est à ce moment là qu’il avait croisé la lycéenne, sortie quelques instants de chez elle pour aller chercher un colis. Pour l’attirer dans la maison abandonnée, il avait demandé à Céleste de l’aider à porter un carton. Le même mode opératoire lors de ses 13 viols et tentatives de viol à Poitiers.

François Vergniaud l’avait fait monter au 2ème étage où il l’avait violée. Puis, pour la faire taire, il avait étranglée à mort la jeune fille avec un câble en plastique.

Le lendemain du drame, l’accusé s’était d’ailleurs rendu à son rendez-vous de suivi médical, qui s’était bien déroulé. François Vergniaud a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans.

