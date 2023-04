Sonko ne sera pas président…voici les raisons de son échec

La course à la Présidentielle de 2024 fait rage au Sénégal. Depuis que le ministre de l’Intérieur a, dans un communiqué publié le 17 février dernier, annoncé que le scrutin a été fixé par décret présidentiel au 25 février 2024 des candidats ne cessent de se déclarer. Le combat entre Macky Sall et Ousmane Sonko retient toutes les attentions. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut prendre la place de Macky. Mais son rêve n’est pas encore prêt à se réaliser

A moins d’un an de cette élection qui devrait marquer la fin du « règne » de Macky Sall, Ousmane Sonko se positionne. Le maire de Ziguinchor veut coûte que coûte être le cinquième président. Pour cela, il ne recule devant rien. L’actuel maire de Ziguinchor a choisi le chemin de la violence pour accéder à la magistrature suprême. Mais ce chemin tumultueux l’a mené à sa perte. A force de tirer sur tout et sur tout le monde, il a fini par détruire tout ce que les patriotes ont bâti.

Sonko a tellement attaqué, accusé, calomnié, le régime en place et de simples citoyens qu’ils ont fini par le traîner devant dame justice. Les procédures judiciaires à l’encontre de Sonko vont freiner son ascension. L’affaire Sweet Beauté n’a toujours pas encore été vidée. L’ex masseuse Adji Sarr poursuit toujours Ousmane Sonko pour viol. Contrairement au dossier Prodac, si Sonko est reconnu coupable de viol, il ira en prison. Ce qui va freiner de manière radicale son avancée vers le Palais.

Au-delà de cette affaire de viol, deux autres plaintes viennent barrer la route à Sonko. Comme d’habitude, sa bouche l’a encore envoyé au poteau. Dans une de ses sorties, il s’en était pris à Frédéric Napel. Selon ce dernier, un ex-policier, le leader de Pastef s’est attaqué directement à lui soutenant «qu’il est un criminel capable de tuer pour un rien». Suffisant pour qu’il porte plainte contre lui pour atteinte à l’intégrité, appel au meurtre, fausses accusation et diffamation. Une plainte qu’il a confirmée. Et la machine judiciaire s’accélère dans cette nouvelle affaire.

Selon une partie de la presse, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a démarré les auditions suite à la plainte de Frédéric Napel. Ainsi, Ousmane Sonko sera convoqué prochainement. Un nouveau feuilleton judiciaire qui éloigne le leader de Pastef du fauteuil présidentiel. Cette affaire risque de faire vague dans les prochains jours. Ajouté à l’appel interjeté par Mame Mbaye Niang dans l’affaire Prodac, le patriote en chef a peu de chance de s’en sortir sans y laisser des plumes. Il a allumé le feu qui va le consumer. Sa bouche est son principal adversaire.

Avec la traque des patriotes lancée par le régime de Macky Sall, Ousmane Sonko est plus proche de la prison que du Palais. Depuis les dernières manifestations du 16 mars, une centaine de membres de ce parti de l’opposition a été arrêtée ou placée sous contrôle judiciaire. Les grosses pointures de Pastef n’ont pas échappé à cette fatalité. Seuls, le maire de Ziguinchor et Birame Souleye Diop n’ont pas encore été ferrés par le piège du pouvoir. Mais cela ne saurait tarder. La cible principale du régime c’est…Ousmane Sonko. Et avec tous les moyens dont dispose l’Etat, Sonko ne peut échapper à l’inévitable.

Mais si Sonko en est réduit à faire alliance avec le système, il ne peut s’en prendre qu’à lui. Pastef avait le pouvoir en main. Parti sous sa propre bannière, ce parti est arrivé troisième à la présidentielle de 2019. Les jeunes voyaient en Sonko un messie venu changer le Sénégal. Ils étaient prêts à tout pour lui. Sonko tenait la destinée du Sénégal en main. Mais ses vices et sa mauvaise communication lui ont fait tout perdre. Macky le traque…la jeunesse s’éloigne de lui.

Voilà comment le génie politique de Sonko l’a conduit à réduire à néant ses chances d’être le cinquième président de la République. Désormais, ce dont il a besoin, c’est d’un miracle. Car les choses sont très corsées à tel point qu’une révolution n’y changerait rien. Être un leader…c’est aussi assumer la conséquence de ses actes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru