Macky Sall – Karim Wade…Un président étranger dans la médiation finale

Le Président Macky Sall veut pacifier l’espace politique avant 2024 et laisser le pays en des mains sûres. Le retour de Karim Wade et la montée en puissance de Idrissa Seck ont réduit la puissance de Sonko et des patriotes. Le Président Macky Sall qui n’envisage pas de se représenter en 2024 malgré le forcing de son entourage, semble avoir opté pour le candidat libéral soutenu par Me Abdoulaye Wade. Après ses dérapages lors de sa « comedy Show », le candidat Idrissa Seck ne donne pas de gage de stabilité quant à sa santé mentale. Macky Sall aurait opté pour Karim Wade qui a recouvré ses droits civils et politiques…

Selon certaines sources, le président Macky Sall aurait concrétisé les points de convergence avec le Pape Du Sopi et père de Karim Wade. Macky Sall opterait pour Karim Wade malgré les divergences personnelles. Abdoulaye Wade, le PDS et la coalition Wallu offrent plus de garanties de mobilisation que le Rewmi de Idrissa Seck qui ne peut même pas gagner Thiès. Selon une source proche du Palais, Karim Wade serait éligible en 2024 car ayant purgé sa peine. L’amende record de 138 milliards reste un blocage. Même s’il n’est pas insurmontable.

La question a dû être abordée lors des différentes négociations qui se sont déroulées entre le Palais et les Wade. Macky Sall n’a qu’un seul désir. C’est de quitter le pouvoir et le laisser entre des mains sûres. Réputé comme étant quelqu’un de tenace, Macky Sall fera tout pour atteindre cet objectif. Et aujourd’hui, il est en train de jouer à fond la carte Karim Wade. Contrairement à Idrissa Seck, Karim Wade parle peu. Aux côtés de son père Me Abdoulaye Wade, du temps où celui-ci était au pouvoir, il s’est beaucoup forgé.

Auprès des bailleurs de fonds et autres investisseurs, Karim Wade rassure et bénéficie de leur confiance. Le fils de l’ancien Président de la République a su nouer des relations au plan international et a un carnet d’adresses très fourni. Karim Wade a de bonnes longueurs d’avance sur Idrissa Seck sur ce plan. Auprès des puissances occidentales et des monarchies du golfe, Karim Wade offre un visage plus rassurant que ceux d’Idrissa Seck et Ousmane Sonko réunis.

En plus, le fait que Macky Sall ait décidé de miser sa carte, ne fait que renforcer son aura et son prestige au plan international. Macky Sall ne s’est pas trompé sur son choix de faire de Karim Wade, son dauphin. Le fils de l’ancien Président de la République peut faire son retour sous peu au Sénégal, après s’être réinscrit sur les listes électorales en Turquie où il s’est rendu récemment. Et le choix de la Turquie (écrivez maintenant Türkiye) pour s’inscrire est très significatif…

Qui ne connaît pas la complicité entre les présidents Turc et Sénégalais ? Si Karim était menacé par le Sénégal, Erdogan n’aurait pas hésité un seul instant à l’extrader au Sénégal. Mais Karim Wade s’est rendu en Türkiye pour s’inscrire sur les listes électorales. Notre source nous indique à cet effet que le président Recep Tayyip Erdoğan aurait joué un grand rôle de médiateur pour le retour de Karim Wade au Sénégal.

A son retour, nul doute que Karim Wade bénéficiera d’un accueil triomphal de la part des Sénégalais, surtout des militants libéraux. Ainsi, les Ousmane Sonko, Idrissa Seck…vont être éclipsés et relégués au second plan par Karim Wade qui pourra compter sur le génie de son père pour conserver sa côte de popularité qui finira par devenir grandissante. D’autant que les Sénégalais sont lassés de voir Ousmane Sonko à chaque fois qu’il a des déboires judiciaires, lancer les jeunes dans la rue, en faisant d’eux des chairs à canon.

Or tout comme son père, Karim Wade ne compte pas marcher sur des cadavres pour aller au Palais. L’occasion lui a été offerte à plusieurs reprises lorsqu’il était persécuté par le régime, d’appeler les populations à manifester par le biais de son père. Mais, il ne l’a jamais fait, il a préféré avec d’autres moyens de défense affronter la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). C’est pourquoi, il garde l’admiration des populations.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn