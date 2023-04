Sonko : « On devra tous se mobiliser pour faire face à Macky »

Ousmane Sonko demande à ses partisans de se mobiliser et de faire face à Macky Sall. Selon lui, les 10 prochains mois vont déterminer l’avenir des jeunes pour les 150 prochaines années.

« Allez-vous laisser faire Macky Sall, sa gendarmerie, sa police et ses magistrats détruire cela? », a-t-il demandé à ses militants ce dimanche lors du « Nemmeeku Tour » étape Mont-Rolland.

Pour le leader de Pastef, il faudra se battre sur le terrain et tout le monde devra le faire. « On devra tous se mobiliser pour faire face à Macky Sall et ses plans. Si vous le faites, je peux vous promettre que le Sénégal a tout pour se développer sauf … un bon dirigeant », a-t-il dit

« On a toutes les prières, la mer, le zircon, le pétrole, le phosphate, le gaz, la terre…. Tout ce que je viens d’énumérer là, saviez vous que la France ne les a pas. Elle vient les chercher ici. Elle a une mer certes mais pour le reste, elle ne les a pas. Et depuis, elle prend nos ressources pour les amener à l’extérieur. Et quand nos enfants veulent aller dans leurs pays, ils refusent. Est-ce que cette situation peut continuer ? », s’interroge Sonko dont les propos sont repris par Senego.