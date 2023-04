Niakhar : La jeunesse Républicaine prête pour le second quinquennat de Macky Sall

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE RÉPUBLICAINE FIDÈLE À MACKY SALL (JRFM) A NIAKHAR LE 29 AVRIL 2023

Au peuple sénégalais, d’ici et d’ailleurs :

La Jeunesse Républicaine du département de Fatick Fidèle à Macky SALL, par ma voix, remercie son Excellence le président de la république Macky SALL qui, aujourd’hui, a rendu notre pays attractif à travers une économie nationale renouée avec un cycle de croissance forte grâce aux efforts du gouvernement et une meilleure gestion des affaires publiques. Cette croissance est le travail de la mise en œuvre d’une vision basée sur le meilleur référentiel des politiques publiques que le Sénégal n’ait jamais connu : LE PSE.

Cette révolution systématique que le Sénégal est entrain de connaitre nous oblige, nous jeunesse républicaine à barrer la route à tout détracteur ou malfaiteur tentant de stopper notre marche vers l’émergence. C’est tout le sens de notre déclaration. Ainsi, nous attirons l’attention de l’opinion nationale et internationale que nous n’accepterons jamais que le pays bascule dans les mains de gougnafiers, d’aventuriers et de personnes à la moralité douteuse. La présidence de la république est une chose sérieuse et nécessite une parfaite éthique et déontologie de la part des différents protagonistes qui en demandent la tête.

Ce peuple aujourd’hui, notamment la jeunesse intellectuelle, se reconnait parfaitement à travers les projets et réformes conduits depuis 2012 et adhère majoritairement à la vision éclairée du Président Macky Sall. Cette jeunesse qui était désemparée retrouve le chemin de la lumière tant attendue. C’est ainsi que la JRFM (Jeunesse Républicaine du département de Fatick Fidèle à Macky SALL), en prélude de l’élection présidentielle de 2024, lance un appel solennel à l’endroit de toute la jeunesse sénégalaise à aller s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir disposer d’une voix crédible leur permettant de choisir celui qui va présider les destinées de notre cher pays. En tant qu’espoir de cette dite nation, crème intellectuelle de nos localités respectives, nous devons maintenant pouvoir apporter notre pierre à l’édifice en toute responsabilité pour une gestion durable de la cité. Il est toujours dit que la meilleure manière de prédire l’avenir est de le créer, et aujourd’hui nous avons la chance d’avoir à la tête de notre chère nation la référence des référentiels, le président de république Macky Sall qui ne cesse de nous montrer la voie à suivre pour asseoir un avenir radieux. Chers camarades, il ne s’agira pas d’aller s’inscrire tout simplement et revenir, mais il s’agira surtout de pouvoir se mobiliser sur le terrain, à travers des activités de sensibilisation, d’animation et de massification afin de donner un second quinquennat à son Excellence Macky Sall. Oui il faut le dire en levant toute équivoque, il reste et demeure notre seul et unique candidat pour la présidentielle à venir. Pour ce qui est de la coalition BBY nous avons constatés certains départs dont celle du leader de Rewmi que nous disons bon vent. Ainsi se sublime notre démocratie et montre que cette alliance répondait juste à la nécessité de bâtir un senegal meilleur sans combine politique. Cela augmente notre ferme volonté à en découdre démocratiquement pour la continuité du plan Senegal Émergent Horizon 2035.

Chers frères et sœurs, jeunesse de notre si cher pays ;

C’est dans ce sens que la JRFM s’est déployée, depuis un bon moment sur le terrain, avec un engagement et une détermination ferme afin de pouvoir participer d’une manière significative à l’acquisition d’un second quinquennat au soir du 25 février 2024. De ce fait, nous vous annonçons officiellement la tenue d’un salon de l’emploi le samedi 20 mai 2023 à Fimela au profit de toute la jeunesse du département de Fatick. Ce qui entre en droite ligne dans l’orientation politique du Président de la république suivant sa vision émergente du pays d’ici 2035. L’Objectif du projet est de permettre aux jeunes du département de Fatick encore une fois de plus de découvrir et saisir des opportunités de formations, de renforcements de capacités, de stages, d’emploi salarié, et d’entrepreneuriat offertes par les structures de l’Etat du Sénégal (ANPEJ, FONJIP, 3FPT, DER/FJ, etc.), des Partenaires Techniques Financiers (GIZ, AGRIJEUNES etc.), des entreprises privées locales afin de mieux épouser la vision émergente de son Excellence Macky SALL. D’une manière spécifique il s’agira de :

• Informer plus de 500 jeunes sur les dispositifs d’accompagnement ;

• Former dans divers thèmes plus de 500 jeunes ;

• Réaliser des Projets Personnels Professionnels (PPP) pour environ 300 jeunes ;

• Réaliser des plans d’affaires pour environ 300 jeunes porteurs de projets ;

• Mettre à la disposition des jeunes des stages, emplois directs comme indirects ;

• Mettre en place un comité de suivi poste salon.

La JRFM invite toute la jeunesse fatickoise et les aurités du département à venir soutenir cette initiative qui ne fait que vivifier et fortifier cette vision émergent que le président de la république à déjà implémenté dans notre cher pays le Sénégal. La JRFM remercie et félicite les différents camarades pour l’engagement et la disponibilité dont ils ont fait montre à l’occasion des activités de massification et de mobilisation. Ensemble, poursuivons l’effort dans l’objectif de réélire le Président Macky SALL au premier tour le 25 Février 2024.

Vive le Président Macky SALL

Vive la République

Adama Diouf, porte-parole du jour, Coordonnateur du Mouvement des élèves et étudiants Républicains du département de Fatick.