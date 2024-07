Sonko oublie Aliou Sall…Où sont les milliards et le pétrole volés ?

Aliou Sall, frère cadet du président Macky Sall, a annoncé lundi 24 juin 2019 sa démission de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), institution financière qu’il dirigeait depuis septembre 2017, après avoir été mis en accusation de corruption dans un reportage de la BBC à propos de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.

L’opposition Sénégalaise avait aussi réclamé son départ. Ousmane Sonko en tête, avait accusé le président Macky Sall d’avoir facilité la signature des contrats d’exploration du pétrole à son frère Aliou Sall et était même allé plus loin en disant que « le dossier PETRO-TIM, a des implications insoupçonnées aux plans démocratique, institutionnel, administratif, judiciaire, citoyen, national et international ». Aujourd’hui au pouvoir, Sonko oublie Aliou Sall…

A l’instar du reportage de la BBC (chaîne de télé anglaise), Ousmane Sonko a été l’un des artisans de la démission d’Aliou Sall : « En 2017, moi-même j’avais publié un livre : « Pétrole et gaz du Sénégal : Chronique d’une spoliation ». Tout ce que la BBC a dit se trouve dans ce livre. Les seuls éléments nouveaux sont les précisions contenues dans les contrats par rapport aux montants qui ont été avancés. Mais j’avais bien établi le trafic d’influence, le délit d’initié, de concussion, de fraude fiscale » déclare Ousmane Sonko dans une interview à RFI le 07 juin 2019.

Et l’une des accusations les plus graves contenues dans le livre de Sonko était la fraude fiscale opérée par la société Petro-Tim et Aliou Sall. Ousmane Sonko accuse le président Macky Sall et le ministre des finances de l’époque, Amadou Ba qui deviendra Premier ministre, d’avoir fait disparaître un dossier fiscal concernant le frère du président. A cet effet il avait une lettre pour apporter les preuves de cette évasion fiscale.

« Le 12 avril 2015, j’adressais une lettre ouverte au DG des Impôts et des Domaines, lui demandant de réclamer à PETRO-TIM et Aliou Sall l’argent des sénégalais en régularisant leur situation fiscale. Cette publication eu l’effet d’instaurer la panique. Le dossier fiscal de PETRO-TIM sera transféré illico presto du Centre des services fiscaux de Ngor-Almadies, où il était domicilié jusqu’alors, vers le très stratégique Centre des grandes entreprises, chasse gardée d’une certaine technocratie affairiste en bande avec toute sorte de lobbies. Là, le dossier disparut mystérieusement des tablettes de la gestion courante ». Extrait du livre PÉTROLE ET GAZ: CHRONIQUE D’UNE SPOLIATION PAR OUSMANE SONKO

Dans le même interview à RFI le 07 juin 2019 Sonko déclare : « Si on devait qualifier tous les délits qui ont été commis par Aliou Sall, nous serions face à une liste extrêmement longue. Le président Macky Sall aurait dû relever Aliou Sall de toutes ses fonctions, y compris de sa fonction de maire. Il l’a fait avec Khalifa Sall pour des accusations mille fois moins importantes. Mais il aurait également, immédiatement dû prendre un décret pour le relever de ses fonctions à la tête de la Caisse des Dépôts et consignations ». Source Interview RFI Gaz et pétrole au Sénégal : l’opposant Ousmane Sonko «charge Macky Sall*»

Aujourd’hui en 2024, Ousmane Sonko est premier ministre. Et son candidat à la Présidentielle est élu pour 5 ans. Les Sénégalais s’attendaient à une poursuite judiciaire concernant le frère du président Aliou Sall et la résiliation du contrat de Petro-Tim. Et pourtant sur ce dossier brûlant, Ousmane Sonko devrait l’inscrire dans les affaires à régler le plus rapidement possible. Et figurez-vous que celui qui en parle en ce moment est le suspect lui-même, Aliou Sall…

« Oui, à une époque donnée, c’était moi qui faisais le buzz au sujet du pétrole. Maintenant que nous avons tous vu le pétrole, je peux demander qu’on me rembourse mes 400 000 Fcfa. Ça m’a fait beaucoup rire…J’avais juré sur le coran de n’avoir rien à voir avec cette affaire. Je ne peux faire plus de ça », a déclaré Aliou Sall, le mercredi 03 juillet 2024, dans Infos matin, sur la Tfm, avant de souhaiter pleins succès à la nouvelle équipe dirigeante.

« Aliou Sall a exprimé ses vœux de succès pour le président Diomaye Faye et le Premier ministre Sonko, soulignant l’espoir immense du peuple sénégalais placé en eux depuis leur arrivée au pouvoir. Le frère du Président Macky Sall a rappelé que le mandat du président et du Premier ministre est de cinq ans, leur conseillant de ne pas se précipiter et de prendre le temps nécessaire pour accomplir leurs projets de manière réfléchie » relate un quotidien de la place.

Quid de toutes ces accusations de l’opposant Ousmane Sonko ? Où sont les milliards détournés par Aliou Sall ? Où est le dossier fiscal de Pétro-tim qui aurait disparu du Centre des grandes entreprises révélé dans une lettre de Sonko ? L’actuel Premier ministre semble avoir oublié toutes les accusations portées contre Aliou Sall et Petro-Tim ? Etaient-ce des accusations gratuites ? Ousmane Sonko doit être interrogé sur ces accusations gratuites…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn

*Source Interview RFI de Ousmane Sonko