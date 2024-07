Cameroun : 2 enfants meurent après avoir consommé des beignets de banane

C’est le triste événement qui a créé l’émoi et la consternation à Batchingou à l’ouest du Cameroun. Deux enfants en vacances chez leur grand-mère ont perdu la vie après avoir consommé des beignets de banane. Ils ont rendu l’âme en chemin pour l’hôpital.

En effet, ils étaient au village chez leurs grands-parents pour passer les vacances. La petite Océane et le petit Ismaël ont ressenti de fortes douleurs au ventre. « L’enfant est parti pour les vacances. C’était prévu que l’enfant fasse quelques semaines avec sa grand-mère, et prolonger sur Nkongsamba. C’est aujourd’hui qu’on vient de m’appeler pour me dire que l’enfant n’est plus, et selon les dires, la farine avec laquelle on a pétri les beignets était intoxiquée », confie Virginia Djapa, la maman de l’une des victimes au micro de Canal2 International.

Selon un proche, ces deux enfants décédés ne sont pas les seuls à avoir été victimes de ce repas. La maman du petit Ismaël ainsi que deux autres personnes se trouvent en soins intensifs à l’hôpital protestant de Bangwa.

Jean Marc, un membre de la famille des victimes, déclare : « ils [les victimes] ont trouvé la farine, la farine était un peu charançonnée avec des trucs noirs dedans. Ils ont tamisé après avoir fait les beignets, ils ont commencé à manger”. D’après la grand-mère des victimes, “ils ont arrangé ça devant moi. Ils disent qu’ils veulent faire les beignets à la banane. J’ai dit que si tu fais avec ça ne sera pas bon parce que la banane n’était pas bien mûre. Moi-même j’ai pris deux doigts. Elle ramasse le reste, je croyais qu’elle partait manger avec ses petits frères, elle entre à la cuisine (…) Je ne connaissais même pas qu’on a fait les beignets ».

Une situation insoutenable pour la famille de ces tout-petits en cette période de vacances. Les corps des défunts ont été déposés à la morgue de Bagangté, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire qui a endeuillé toute une famille à Batchingou.

Source CA