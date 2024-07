Un «insulteur» de Sonko nommé au COUD…les patriotes en transe

Le nouveau régime va gouverner dans la douleur. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont surveillés. Le moindre acte qu’ils posent est passé au crible par les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Des jeunes qui se sont battus pour le projet veillent au grain. Ils ne comptent pas laisser les anciens du système profiter de leur victoire. La preuve, une nomination fait polémique au sein du nouveau régime.

Depuis son élection, le président Bassirou Diomaye Faye est en train de placer ses hommes. C’est ainsi que plusieurs ministres, PCA et DG ont été nommés. Mais des nominations commencent à faire grand bruit au sein de Pastef. Beaucoup de patriotes estiment que certaines personnes nommées n’ont pas leur place dans le nouveau régime. Et ce n’est pas le directeur général du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (UCAD) qui dira le contraire.

Ndéné Mbodj s’est attiré les foudres des patriotes. Une nomination au COUD fait polémique. D’innombrables internautes sont en train de s’offusquer de la nomination de Zakaria Camara comme chef de protocole du COUD. Les patriotes estiment que le DG ne doit pas responsabiliser cet homme. La raison est toute simple : cet homme est qualifié par les soutiens de Bassirou Diomaye Faye comme un ancien insulteur de Ousmane Sonko. Dans le passé, cet homme avait des opinions différentes de Sonko et les jeunes du Pastef. Les patriotes ont même fait circuler des captures pour montrer que le nouveau chef de protocole nommé est un ennemi du projet et de Sonko.

Sur les réseaux sociaux, les patriotes ne cachent plus leur colère. Pour les compagnons de Ousmane Sonko, cette nomination au COUD est considérée comme un manque de respect total envers ceux qui ont sacrifié leur vie et leur carrière pour le projet. Pour les patriotes aucun membre de Benno Bokk Yakaar ne doit être nommé à un poste de responsabilité. «C’est vrai que chaque DG est libre de choisir ses collaborateurs mais tout sauf les gens de bby. On ne s’est pas battus pour la continuité. Il est temps d’arrêter certains DG, trop c’est trop. Encore une fois nous méritons respect et considération», a commenté un jeune de Pastef sur Facebook.

Ce n’est pas la première nomination contestée par les patriotes. Au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, beaucoup avaient fustigé le choix de Ibrahima Diop comme gestionnaire de la Direction du patrimoine culturel. Une situation qui fait beaucoup de frustrés dans les rangs de Pastef. Des actes impopulaires qui peuvent coûter très cher à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Aucun régime n’est capable de gérer une frustration populaire grandissante. Macky Sall ne dira pas le contraire. Quand des sénégalais se sont dressés contre sa tyrannie, il a abdiqué sans broncher.

Les blessures des détenus et mutilés de Pastef sont encore saignantes. Et si les nouvelles autorités ne prennent pas en compte ce paramètre, elles auront une gouvernance très compliquée. La jeunesse de Pastef n’aime pas et ne veut pas de transhumant venant de Benno Bokk Yakaar. Pour limiter la casse, le COUD a supprimé la publication polémique. Avant de sortir un communiqué. Malheureusement, le mal était déjà fait. Car aucun membre de Pastef n’a voulu gober ce qui était écrit dans la note.

Vouloir légitimer cette nomination au COUD c’est insulter l’intelligence des patriotes et manquer de respect à la mémoire des disparus. Mais ce pays sort d’une page sombre que le Président Bassirou Diomaye Faye cherche à réparer en appelant à l’unité nationale et à la paix. Alors il ne serait pas mal que le nouveau régime tende la main aux personnes de l’ancien régime. Mais cela ne se fera jamais si des membres de Pastef se croient toujours comme le centre du projet

Cette nomination risque de créer des frustrations. À ce rythme, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye auront devant une crise impossible à gérer. Les patriotes veillent au grain. Ils ne laisseront pas les gens de l’ancien système leur voler la vedette. Un message bien assez clair pour le nouveau régime !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru