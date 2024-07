Un PM « ambulant » et des DG « catastrophes » : Sonko et ses sbires font la loi

Incroyable mais vrai ! Le pays de la Teranga, celui des Senghor, Diouf, Wade et Macky est devenu le Sénégal des « méchants ». Du jamais vu dans les annales de l’histoire du Sénégal. Une alternance rêvée par les jeunes se transforme en leur bourreau. Ce régime, tant voulu par les jeunes qui sont les artisans de la victoire de Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, se retourne contre eux et les pourchasse comme de vulgaires pestiférés.

Le Premier ministre à l’assaut des ambulants et certains DG font la traque internes des CDD. C’est la catastrophe à la RTS, au Port de Dakar, à la TDS, à la CDC et à la Lonase. Les nouveaux DG suspendent des contrats de travailleurs sénégalais.

C’est une première au Sénégal. Un nouveau président qui arrive et tous les contrats de plusieurs directions générales ou agences sont supprimés. Et des jeunes marchands ambulants qui ont contribué à la victoire du nouveau président après de des luttes intenses, sont chassés des rues comme de vulgaires pestiférés. Le nouveau pouvoir n’en a plus besoin. Et c’est le tout-puissant premier ministre, Ousmane Sonko qui est à la manœuvre. Le premier ministre a promis des mesures d’accompagnements aux marchands ambulants…Mais cela après déguerpissements. (Voir la vidéo cidessous)

Le PM Ousmane Sonko qui débarrasse les rues des marchands ambulants qui n’ont aucun cadre juridique, n’est que la partie visible des mesures drastiques imposées aux Sénégalais qui travaillent pour nourrir leur famille. Des contractuels de plusieurs sociétés sont victimes des nouveaux Directeurs généraux récemment nommés par le décret présidentiel. Ces DG, apparemment des proches du premier ministre font la chasse aux sorcières. Et les licenciements sont visibles à travers des directions stratégiques comme le Port Autonome de Dakar, La RTS, la TDS, la Lonase, la Poste et la caisse de Dépôts.

Au Port, c’est une décision politique qui a eu raison de plusieurs contractuels. Considérés comme des pions de l’anciens régime, des jeunes ont été virés : « Dans le cadre d’une évaluation globale de la Gestion des Ressources humaines du Port autonome de Dakar et des Services Rattachés, une mission d’audit a été lancée…en attendant les conclusions de la mission d’audit, le renouvellement des contrats à durée déterminée arrivés à terme est suspendu », a informé Wally Diouf Bodian nommé le mercredi 24 avril 2024 en remplacement de Mountaga Sy.

C’est la même rengaine à la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS). Dès son arrivée, la directrice générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS)/SA a procédé à de nombreux licenciements au sein de l’entreprise. Les travailleurs l’accusent de vouloir caser ses proches sous prétexte de raisons économiques. Dans une lettre notifiant aux personnes visées leur sort, elle avance que « compte tenu de la situation économique difficile de l’entreprise et pour des raisons de réorganisation, je suis au regret de vous informer que notre collaboration prendra fin à compter du 31 juillet 2024 ».

A la RTS, le nouveau Directeur Général n’a pas perdu de temps. La Radiotélévision sénégalaise (RTS) traverse une forte période de turbulences sous la direction de Pape Alé Niang. Le nouveau DG a annoncé « la suppression des fonds communs, la baisse des salaires, le licenciement de contractuels et la suspension des primes. Ces mesures ont cristallisé le mécontentement à la RTS. Entre tensions internes et mesures drastiques, la nouvelle ère de la RTS s’annonce tumultueuse. Le Journal Télévisé (JT) du 20h du mardi 02 juillet n’a pas eu lieu. La direction avance un défaut de matériel mais une source interne confirme que le JT a été victime d’une grève des travailleurs.

Les règlements de compte ont été aussi observé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dès le changement de direction, une filiale de la CDC a vu son directeur être limogé pour être mis au garage dans le conseil d’administration. « Filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) change de directeur général. Abdou Khafor Touré, qui occupait le poste, est remplacé par Ibra Aly Sy. La décision a été prise le mercredi 22 mai par le Conseil d’administration de la CGIS dirigé par Fadilou Keïta, le nouveau directeur général de la CDC » selon quotidien de la place.

Le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Dr Toussaint Manga, a récemment informé les fournisseurs de la résiliation de leurs contrats de service à partir du 31 juillet 2024 : « Conformément aux dispositions de l’article 06 de notre contrat de service signé le 1er août 2023, je vous adresse ce préavis d’un mois pour officialiser la fin de vos prestations pour le compte de la LONASE à partir du 31 juillet 2024 », a déclaré le directeur général.

A ce rythme, le Sénégal sous Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko risque d’être un vaste champ de chômeurs. Ce sont des Sénégalais qui sont licenciés. Du jour au lendemain, des soutiens de famille se retrouvent au chômage parce que soupçonnés d’être des partisans de l’ancien régime. Selon nos sources, des directions générales comme le COUD (centre des Œuvres universitaires de Dakar) s’apprête à mettre fin à des centaines de CDD. Le compte à rebours a commencé au COUD et à la Poste pour la survie de plusieurs centaines de travailleurs Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn